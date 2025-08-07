Polícia Militar inicia reação à explosão de assassinatos em Anápolis

Operação "Impactos" mobiliza 120 policiais, incluindo Cavalaria e apoio aéreo, para reforçar patrulhamento em áreas críticas

Paulo Roberto Belém - 07 de agosto de 2025

120 policiais estão empenhados na operação (Foto: Divulgação)

Diante do aumento de homicídios em Anápolis, a Polícia Militar (PM) iniciou uma operação especial para conter a escalada de violência na cidade.

Batizada de “Impactos”, a ação concentra esforços nas regiões Central e Sul, onde os crimes têm sido mais frequentes, conforme registros recentes da própria corporação.

O Portal 6 apurou que a estratégia inclui o reforço do policiamento ostensivo, com dezenas de viaturas, equipes da Cavalaria da PM, apoio aéreo do Grupamento de Radiopatrulha Aérea (GRAER) e efetivos do Batalhão Especial e de Cães.

A maioria dos 120 policiais envolvidos são de Goiânia e passam a atuar em conjunto com outros núcleos da corporação em Anápolis.

Vale lembrar que a operação coincide com a troca de comando da PM na cidade.

O coronel Rogério Corrêa, novo chefe do 3º Comando Regional, destacou durante o lançamento que o trabalho não será fácil.

“O criminoso não faz parte da realidade de Anápolis. Apesar dos avanços nos indicadores, ainda há trabalho a ser feito”, destacou o oficial da Polícia Militar.

