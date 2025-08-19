Estudo revela que o valor que motoristas de aplicativo em Goiânia ganham por mês é maior do que muitos imaginam

Levantamento detalha horas trabalhadas, despesas mensais e a realidade financeira do setor na capital

Paulo Roberto Belém - 19 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de motorista de aplicativo (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasi)

Muito se fala em quanto é possível ganhar trabalhando como motoristas de app de mobilidade nas cidades, com uns dizendo que os “ganhos são poucos” e outros alegando serem “razoáveis”.

Agora, um levantamento repercutido pelo Jornal Opção, cita que, pelo menos em Goiânia, os ganhos são surpreendentes. Isso porque foi revelado que os prestadores de serviço de transporte de passageiros faturam R$ 6.5 mil por mês brutos.

Descontando gastos médios de operação em cerca de R$ 3.5 mil, os trabalhadores do ramo têm um lucro líquido. O valor equivale a R$ 13,41 por hora trabalhada em uma jornada semanal de 54 horas, apontou o jornal.

De acordo com a matéria, o que mais pesa nos custos operacionais é o gasto com gasolina, de cerca de R$ 1.9 mil por mês. Ainda no levantamento, a maioria (73,86%) presta serviço com frota própria e 26,14% alugam veículos, em modalidade com gastos mais alto e menor margem de lucro.

As informações foram extraídas a partir de dados sobre trabalhadores de aplicativos no país, com uma fintech desenvolvendo um jogo onde é possível “treinar” para as melhores corridas.

Segundo a reportagem, a análise inclui despesas com combustível, manutenção, aluguel de veículos, tempo de trabalho e margem de lucro, revelando um retrato detalhado da sustentabilidade financeira da atividade.

Variantes

De acordo com o Opção, em maio deste ano, a plataforma também realizou uma pesquisa nacional sobre o perfil dos motoristas de app no Brasil.

O estudo apontou que 70% dos trabalhadores dependem exclusivamente das plataformas como principal fonte de renda e que metade atua por mais de 9 horas por dia. Entretanto, mais de 80% não têm proteção previdenciária, 38% não possuem plano de saúde e 67% estão endividados.

Segundo a publicação, a pesquisa reforça a vulnerabilidade estrutural de uma categoria essencial à mobilidade urbana, mas desprovida de garantias básicas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!