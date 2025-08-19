Promotor explica quais as consequências para quem mentiu para receber bolsa GraduAção da Prefeitura de Anápolis

Beneficiários foram convocados para reunião com MPGO, Poder Judiciário e o prefeito Márcio Corrêa, mas só 20 apareceram

Samuel Leão - 19 de agosto de 2025

Promotor Alberto Cachuba falou sobre as punições para as fraudes que se comprovarem. (Foto: Samuel Leão)

Durante um encontro que reuniu representantes do Ministério Público de Goiás (MPGO), do Poder Judiciário, o prefeito Márcio Corrêa (PL) e estudantes beneficiários do programa GraduAção, o promotor Alberto Cachuba trouxe à luz as possíveis implicações para aqueles que apresentaram informações inverídicas em seus cadastros para obter o benefício.

Em declaração exclusiva à coluna Rápidas, o promotor esclareceu que o processo de apuração transcorrerá sob sigilo, visando a preservar a imagem dos envolvidos.

“Entendemos que, no mínimo, essas pessoas deverão restituir os valores recebidos indevidamente. Adicionalmente, há a possibilidade de imposição de uma multa civil, somando-se à devolução”, pontuou Cachuba.

Assim, as parcelas percebidas de forma irregular estarão sujeitas a ressarcimento. Caso não haja uma adesão voluntária ao acordo proposto, outras sanções poderão ser aplicadas.

“A recusa em aceitar o acordo implicará em um processo por improbidade administrativa, o que pode acarretar uma série de consequências significativas na vida do indivíduo”, concluiu o promotor.

Entre as penalidades mencionadas, destacam-se a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a aplicação de multa civil e a vedação de contratação com o poder público. As investigações sobre as irregularidades prosseguirão, com o acompanhamento atento do MPGO, do Judiciário e de uma comissão estabelecida pela Prefeitura de Anápolis.

Menos de 20 estudantes que tinham bolsa universitária compareceram na audiência

16, esse foi o número de estudantes contemplados pelo programa GraduAção que compareceram à reunião, que era obrigatória para a regularização e comprovação da situação perante o Ministério Público de Goiás (MPGO), a Prefeitura de Anápolis e o Judiciário.

Segundo o prefeito Márcio Corrêa (PL), mais de 100 pessoas tinham o benefício ativo até a posse dele, no começo de 2025.

Entre os presentes, a maioria eram alunos de Medicina, enquanto alguns eram do curso de Direito e outros de graduações diversas, como Odontologia.

Consternados com a possibilidade de não conseguirem fazer a rematrícula na faculdade, visto que gestão municipal suspendeu as bolsas, muitos apresentaram perguntas ao chefe do Executivo.

Apesar da preocupação, o prefeito garantiu que os presentes terão prioridades no processo e que meios, ainda não definidos, serão buscados para custear o restante das graduações e também o retroativo, referente as dívidas deixadas pela gestão anterior.

Márcio cravou a realização de uma reunião com a direção da UniEVANGÉLICA já nesta terça-feira (19).

Dentre as pendências que ameaçam a continuidade dos cursos para os alunos, estão também pagamentos retroativos. Nos anos de 2023 e 2024, o prefeito Roberto Naves (Republicanos) não teria pago nenhuma mensalidade, somando uma dívida de aproximadamente R$ 12 milhões.

Fiéis não estão mais suportando padre ficar colocando político no altar

Não é apenas nas igrejas evangélicas que cresce a aversão contra políticos. Nas católicas, especialmente nas comunidades carismáticas, essa insatisfação tem se tornado cada vez mais evidente.

No último final de semana, um dos principais políticos de Goiânia subiu ao microfone durante uma missa para anunciar um “bom acordo” feito com a congregação.

O padre, frequentemente cercado até por sertanejos famosos, não economizou em gentilezas e elogios ao visitante.

A desculpa é velha, mas ainda rende

Homens movidos por curiosidade ou fetiche têm procurado garotas trans nas periferias de Aparecida de Goiânia e Anápolis em busca de prazer.

Porém, quando algo dá errado, a polícia costuma ser acionada, e os militares já sabem qual será a justificativa do cidadão: “Pensei que era mulher” – repetem alguns.

Há até quem se recuse a fazer o corpo de delito, com medo do que o laudo possa revelar.

Nota 10

Para a Secretaria Municipal de Turismo de Abadiânia pelos esforços em realizar a 153ª Romaria de Nossa Senhora da Abadia e São Roque.

Nota Zero

Para a Gerência de Iluminação Pública da Prefeitura de Anápolis. Pontos no Centro, como a Rua 07 de Setembro, nas proximidades do Grupo Saint Paul, estão totalmente no escuro durante à noite. Moradores e comerciantes já acionaram Zap, Conecta Anápolis e todas essas ferramentas, mas nenhum retorno ainda.