Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Como Fazer)

Água de quiabo pode parecer uma receita inusitada, mas vem chamando atenção de especialistas em saúde e medicina natural.

Quando combinada com o feno-grego, essa bebida matinal concentra nutrientes capazes de auxiliar no controle da glicemia, melhorar a digestão, ajudar no emagrecimento e até trazer benefícios para pele e cabelos.

Além disso, pesquisas recentes mostram que seus compostos naturais têm impacto positivo não apenas no corpo humano, mas também no meio ambiente.

6 razões para beber água de quiabo com feno-grego pela manhã, segundo a medicina

1. Regulação do açúcar no sangue

O consumo de água de quiabo com feno-grego em jejum pode ajudar a equilibrar a glicemia. Isso acontece porque ambos liberam substâncias que favorecem a sensibilidade à insulina e evitam picos de glicose. Para quem tem resistência insulínica ou está no estágio de pré-diabetes, essa combinação pode ser uma aliada no dia a dia. Um estudo da National Library of Medicine mostrou que pessoas que ingeriram pó de feno-grego regularmente apresentaram menos risco de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação a quem não consumiu.

2. Apoio ao sistema digestivo

Graças à mucilagem presente no quiabo e às fibras do feno-grego, a mistura tem efeito protetor sobre o estômago e o intestino. Beber essa água logo pela manhã estimula o funcionamento intestinal de maneira suave, reduz o inchaço e pode até ajudar a prevenir constipações.

3. Controle do apetite e do peso

Outro ponto importante é que a água de quiabo com feno-grego contribui para a saciedade. O feno-grego retarda a absorção dos carboidratos, enquanto a combinação ajuda a prolongar a sensação de estômago cheio. Dessa forma, a bebida pode se tornar uma estratégia natural para quem busca controlar o peso sem dietas restritivas.

4. Ação anti-inflamatória natural

Os dois ingredientes são ricos em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Isso significa que a bebida pode auxiliar no combate a inflamações internas que, muitas vezes, estão por trás de dores articulares, cansaço excessivo e até desequilíbrios metabólicos.

5. Cuidados para pele e cabelo

A presença de vitamina C e antioxidantes do quiabo, somada aos aminoácidos e minerais do feno-grego, faz com que essa bebida também reflita na aparência. Com o consumo frequente, a pele tende a ganhar mais viço e os cabelos podem apresentar menos queda e mais resistência.

6. Redução de microplásticos na água

Um benefício curioso e pouco conhecido vai além da saúde pessoal. Estudos recentes publicados na revista ACS Omega mostraram que extratos de quiabo e feno-grego têm potencial para eliminar até 90% dos microplásticos da água, agindo como floculantes naturais. Isso indica que, além de promover saúde, esses alimentos podem oferecer soluções sustentáveis para o meio ambiente.

