Alerta! Esse signo vai receber uma notícia que pode mudar tudo ainda este mês:

Sol, prestes a deixar o brilho de Leão, reforça esse chamado para sair do palco e voltar a olhar para os bastidores, onde as escolhas reais são feitas

Gabriella Licia - 20 de agosto de 2025

Constelações. (Foto: Ilustração/Pexels)

O céu de agosto está vibrando em clima de virada. A Lua minguante prepara o terreno para uma poderosa Lua Nova no signo de Virgem, marcada pela necessidade de organizar a vida e tomar decisões práticas.

O Sol, prestes a deixar o brilho de Leão, também reforça esse chamado para sair do palco e voltar a olhar para os bastidores, onde as escolhas reais são feitas.

Já Mercúrio, regente da comunicação, segue em movimento direto, mas ainda sob a influência da sombra retrógrada, favorecendo revelações, mensagens inesperadas e reencontros com informações que estavam guardadas.

Diante disso, é possível afirmar que um signo em específico pode ser contemplado com notícias muito marcantes em sua vida. Ficou curioso e quer saber qual é? Então confira abaixo e anote todas as dicas do universo.

Dentro desse cenário, o signo que mais tende a receber uma notícia capaz de mudar tudo ainda neste mês é Virgem. O motivo é simples: o ingresso do Sol no seu signo, somado à Lua Nova exatamente nesse mesmo setor, funciona como um gatilho de reinício poderoso.

Para virginianos, agosto se torna uma espécie de marco de ano novo pessoal, e qualquer informação ou oportunidade recebida agora pode redefinir planos, desde a carreira até a vida afetiva.

Essa notícia pode vir em forma de convite, aprovação, reconhecimento ou até uma revelação inesperada que muda a maneira como o virginiano enxerga suas próprias escolhas.

Como Mercúrio, seu planeta regente, está em evidência, a comunicação será o canal dessa mudança. É hora de abrir os ouvidos, confiar nos sinais e se preparar: o que chegar até o fim do mês pode, de fato, transformar os próximos capítulos.

