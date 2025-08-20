Anac retira suspensão e companhia aérea internacional poderá operar novos voos no Brasil

Agora, a empresa volta a ter liberdade para abrir novas rotas e aumentar frequências em cidades estratégicas

Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os voos entre Brasil e Argentina acabam de ganhar uma boa notícia.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou no Diário Oficial da União a decisão de revogar a portaria que limitava a expansão da Aerolíneas Argentinas em território brasileiro.

Com isso, a companhia aérea volta a ter liberdade para abrir novas rotas e aumentar frequências em cidades estratégicas.

Antes da suspensão, a Aerolíneas Argentinas estava impedida de ampliar voos em importantes capitais brasileiras, como Brasília (DF), Rio de Janeiro (Galeão), Salvador (BA), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). Agora, com a liberação, a empresa pode planejar novas rotas e reforçar sua presença no país.

Essa mudança representa não apenas uma retomada regulatória, mas também uma aproximação entre as autoridades brasileiras e a companhia argentina. Para o viajante, o impacto é direto: mais opções de horários, rotas variadas e, em alguns casos, preços mais competitivos.

O motivo da suspensão

A suspensão havia sido determinada em junho, quando a Anac apontou “não conformidades” durante fiscalizações feitas na companhia aérea. Segundo o órgão, a empresa não teria feito todas as correções exigidas, embora os detalhes das irregularidades não tenham sido divulgados. Com a regularização da situação, a medida deixou de ter efeito.

Mais voos e oportunidades para os passageiros

Na prática, a Aerolíneas Argentinas poderá lançar novos voos saindo de diferentes capitais brasileiras ou aumentar frequências em rotas já existentes, principalmente para Buenos Aires. Isso facilita não só o acesso dos brasileiros à Argentina, mas também o fluxo de turistas argentinos para destinos nacionais.

Além disso, a medida pode incentivar a concorrência no setor aéreo, já que mais voos significam maior disputa entre companhias. E, quando isso acontece, o consumidor tende a ser beneficiado com tarifas mais atrativas e maior flexibilidade de escolha.

Por fim, a liberação da Anac marca um momento positivo para a aviação entre Brasil e Argentina. A Aerolíneas Argentinas volta a ter espaço para crescer no mercado brasileiro, enquanto passageiros ganham com novas opções de voos e rotas mais acessíveis. É uma decisão que fortalece a integração entre os dois países e traz perspectivas animadoras para o turismo.

