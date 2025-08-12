Regras para bagagem muda e quem tem viagem de avião marcada deve ficar atento

As normas mudam com frequência e variam entre companhias aéreas, por isso, manter-se atualizado é fundamental para garantir um embarque tranquilo

Pedro Ribeiro - 12 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Bagagem é um dos pontos mais importantes a considerar antes de viajar de avião, e conhecer as regras evita dor de cabeça no aeroporto.

Com as diretrizes definidas pela ANAC e ajustes feitos por cada empresa, entender peso, medidas e itens permitidos é o primeiro passo para não ter imprevistos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece que a bagagem de mão pode ter até 10 kg e dimensões totais de 115 cm, somando altura, largura e profundidade — já incluindo rodas e alças. Além disso, é permitido levar um item pessoal extra, como mochila ou bolsa pequena, que deve caber sob o assento à frente.

Como as companhias aéreas aplicam essas regras

Cada companhia adapta as normas da ANAC à sua própria política. Na Gol, a bagagem de mão tem limite de 10 kg e medidas de 55 cm x 35 cm x 25 cm. A Latam segue dimensões semelhantes, mas reforça atenção ao tamanho do item pessoal. A Azul também mantém o padrão da Gol. Já a VoePass aplica medidas próximas às demais. Apesar da base ser igual, pequenas diferenças podem causar problemas se não forem observadas.

O que pode ir na bagagem de mão

Organizar o que vai na bagagem de mão faz toda a diferença para passar pelo embarque sem atrasos. Líquidos só são permitidos em frascos de até 100 ml e devem estar dentro de um saco plástico transparente. Alimentos sólidos não têm restrições, mas líquidos enfrentam regras rígidas em voos internacionais. Eletrônicos como notebooks e tablets são aceitos, mas baterias de lítio precisam seguir regulamentações. Medicamentos de uso contínuo exigem receita médica. Objetos cortantes só podem ser pequenos, e armas são proibidas.

Como evitar excesso de peso ou tamanho

Antes de sair de casa, pese e meça sua bagagem para confirmar que está dentro do permitido. Mantenha-se atualizado sobre transporte de itens especiais, como instrumentos musicais ou equipamentos esportivos. Consulte sempre o site da ANAC ou da companhia aérea escolhida para verificar eventuais mudanças nas regras.

Preparando-se para a viagem

Planejar a bagagem com antecedência economiza tempo, evita taxas extras e reduz o risco de contratempos no embarque. Em períodos de alta temporada, como Carnaval e festas de fim de ano, as regras podem ser aplicadas de forma ainda mais rigorosa. Estar bem informado garante que sua única preocupação seja aproveitar o destino.

