O segredo para limpar micro-ondas em 3 minutos sem esforço

Felizmente, esse método simples, rápido e barato, usa apenas 2 ingredientes para deixar o micro-ondas limpo e livre de odores

Ruan Monyel - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas da Eliana)

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais utilizados nas cozinhas brasileiras. Prático e rápido, ele se tornou indispensável para aquecer refeições, descongelar alimentos e até preparar receitas rápidas, que facilitam muito o dia a dia de quem tem uma rotina corrida.

Porém, a frequência de uso também traz um problema comum: o acúmulo de respingos de comida e gordura em seu interior, que deixam o aparelho com mau cheiro e aspecto sujo. Mas, felizmente, existe um método simples e rápido que promete resolver esse incômodo em apenas três minutos, sem exigir esforço.

O segredo para limpar micro-ondas em 3 minutos sem esforço

O segredo está em uma mistura caseira eficiente e barata: água e vinagre. Para colocar em prática, basta encher uma tigela com água até a metade e adicionar duas colheres de vinagre branco. Em seguida, coloque o recipiente dentro do micro-ondas e ligue o aparelho por três minutos.

Após o tempo indicado, retire a tigela com cuidado, já que o conteúdo estará quente. Em seguida, utilize um papel toalha ou uma esponja macia para remover o excesso de resíduos e gordura que se soltam com facilidade. O processo dispensa produtos químicos fortes e elimina até odores desagradáveis, como os deixados por alimentos com tempero forte ou molhos.

Além da praticidade, essa técnica é econômica e sustentável. Água e vinagre são itens de baixo custo e não prejudicam o revestimento interno do micro-ondas, ao contrário de alguns produtos abrasivos que podem danificar a pintura ou comprometer a vida útil do aparelho.

Para manter o micro-ondas sempre limpo e funcional, o ideal é repetir o procedimento uma ou duas vezes por semana, dependendo da frequência de uso. Essa rotina evita o acúmulo de sujeira mais resistente e garante que o aparelho esteja sempre pronto para uso, sem odores ou manchas.

Com apenas três minutos e ingredientes simples, é possível transformar a limpeza do micro-ondas em uma tarefa rápida e eficiente. Veja o vídeo:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.