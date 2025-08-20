Óleo de cozinha usado: 6 formas práticas e seguras de reaproveitá-lo em casa, segundo a ciência

Existem formas práticas, seguras e até criativas de reaproveitar o óleo em casa

Pedro Ribeiro - 20 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O óleo de cozinha é um dos ingredientes mais presentes no dia a dia, mas também é um dos que mais geram dúvida na hora do descarte.

Afinal, o que fazer com o óleo depois de fritar alimentos? Jogar na pia pode entupir canos e contaminar a água. Colocar no lixo comum também traz riscos ambientais.

A boa notícia é que existem formas práticas, seguras e até criativas de reaproveitar o óleo de cozinha em casa.

E a ciência já mostrou que o reaproveitamento faz bem tanto para o meio ambiente quanto para a economia.

Óleo de cozinha usado: 6 formas práticas e seguras de reaproveitá-lo em casa, segundo a ciência

1. Produzir sabão caseiro

Para começar, uma das formas mais tradicionais de reaproveitamento é transformar o óleo de cozinha em sabão. O processo é relativamente simples: basta coar o óleo e misturá-lo com soda cáustica e água. Em seguida, a mistura endurece e se torna sabão em barra. Assim, além de economizar, você reduz resíduos e ainda ganha um produto útil para a limpeza da casa.

2. Fazer velas artesanais

Outra ideia criativa é usar o óleo de cozinha como base para velas artesanais. Com a adição de corantes e um pavio, é possível produzir velas que servem tanto para emergências quanto para decoração. Além disso, você pode incluir óleos essenciais e transformá-las em velas aromáticas. Dessa forma, o que antes era resíduo ganha uma nova função aconchegante.

3. Produzir biodiesel

Já em escala maior, o óleo de cozinha pode ser convertido em biodiesel. Embora o processo seja feito principalmente em usinas especializadas, iniciativas comunitárias e até projetos escolares têm mostrado como isso é possível em pequena escala. Logo, o óleo deixa de ser um problema ambiental e se transforma em fonte de energia alternativa.

4. Usar como lubrificante doméstico

Enquanto isso, dentro de casa, você também pode dar outro destino ao óleo de cozinha. Em pequenas quantidades, ele funciona como lubrificante para dobradiças, correntes de bicicleta e até ferramentas enferrujadas. Assim, você evita o desperdício e economiza na compra de produtos específicos.

5. Reaproveitar em compostagem

Muita gente não sabe que o óleo de cozinha pode ser usado até na compostagem. A recomendação é adicionar apenas pequenas quantidades, pois em excesso ele pode prejudicar o processo. Ainda assim, quando bem dosado, ele contribui para aumentar a energia do composto, ajudando a alimentar micro-organismos responsáveis pela decomposição.

6. Doar para reciclagem

Por fim, a alternativa mais segura é armazenar o óleo usado em garrafas PET e entregá-lo em pontos de coleta. Dessa forma, empresas e cooperativas conseguem transformá-lo em biodiesel ou até em produtos de limpeza. Além disso, ao adotar esse hábito, você colabora diretamente para reduzir os impactos ambientais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!