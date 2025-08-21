Conheça a cidade goiana que preserva a fé e já foi chamada de Xixá

Localizado no Vale do São Patrício, município une história, religiosidade e belezas naturais em uma identidade única

Isabella Valverde - 21 de agosto de 2025

Vista aérea de Itapuranga. (Foto: Divulgação)

No coração de Goiás, a cerca de 160 km de Goiânia, está Itapuranga, uma cidade marcada pela fé, pelas tradições culturais e por um passado curioso.

Hoje com quase 27 mil habitantes, o município é conhecido por sua religiosidade, sua natureza encantadora e por ter sido, no passado, chamada de Xixá.

O antigo nome surgiu por causa de uma árvore típica da região, o xixazeiro, sob a qual foi celebrada a primeira missa que deu origem à comunidade.

Mais tarde, ao se tornar município, passou a se chamar Itapuranga — palavra de origem tupi que significa “Pedra Vermelha” ou “Lugar de Pedras Bonitas”.

Itapuranga também se destaca por suas festas religiosas. A Festa de São Sebastião e as celebrações em homenagem a Nossa Senhora das Dores movimentam a cidade, reunindo moradores e visitantes em momentos de fé, cultura e tradição.

Além da religiosidade, a cidade é cercada por belas paisagens do cerrado.

O Lago do Itapumirim é um dos principais cartões-postais, usado para lazer, esportes aquáticos e turismo ecológico.

Cachoeiras, trilhas e áreas verdes completam o cenário natural que atrai quem busca descanso e contato com a natureza.

Outro ponto curioso é que Itapuranga é a terra natal da dupla Matheus & Kauan, que projetaram o nome da cidade para todo o Brasil, reforçando sua ligação com a música sertaneja.

Com forte economia rural, baseada na agricultura, pecuária e piscicultura, Itapuranga preserva suas raízes, mas também olha para o futuro, mantendo vivo o espírito acolhedor do interior goiano.

