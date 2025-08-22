CMTT está multando quem usa a faixa de ônibus da Avenida Brasil?

Leitor do Portal 6 flagrou a presença de uma viatura em um local em que os motoristas de Anápolis ficam sempre com a “pulga atrás da orelha”

Paulo Roberto Belém - 22 de agosto de 2025

Flagra de leitor de viatura da CMTT em ponto crítico foi enviado ao Portal 6 (Foto: Arquivo Pessoal)

Um leitor do Portal 6 flagrou a presença de uma viatura da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) em um local da Avenida Brasil em que os motoristas de Anápolis ficam sempre com a “pulga atrás da orelha” quanto à fiscalização eletrônica na cidade.

Quando a viu parada, na tarde desta sexta-feira (22), às margens do canteiro da avenida na parte Norte, próximo ao Viaduto Nelson Mandela, enviou um registro fotográfico questionando à reportagem “o que seria”, mas já especulando a resposta.

“Estão instalando o equipamento que vai multar quem anda na faixa de ônibus?”, questionou, em tom de “até que enfim”.

O Portal 6 foi atrás da explicação e a resposta é que não. A presença da viatura nesse local da Avenida Brasil não tinha essa finalidade. “Apoio da CMTT na aferição do Inmetro nos equipamentos metrológicos de fiscalização de trânsito”, respondeu uma fonte.

Explicando o termo: esses equipamentos são os que aferem a velocidade medida no deslocamento dos veículos que passam por semáforos ou pardais que têm fiscalização em funcionamento.

