Com quase meio século de história em Anápolis, Bruno’s Bar anuncia despedida: “estamos à venda”

Restaurante marcou a vida de diversos anapolinos ao longo da trajetória com ambiente icônico e culinária única

Davi Galvão - 22 de agosto de 2025

Anúncio da despedida foi feito nas redes sociais do Bruno’s. (Foto: Redes Sociais)

43 anos de trajetória, diversas noites com o som de rock pesado preenchendo a vida noturna da cidade e uma comida que, para os anapolinos, já dispensa qualquer apresentação. Em um comunicado que deixou um nó apertado na garganta da população, com um leve toque de nostalgia, o Bruno’s Bar anunciou que está oficialmente vendendo o ponto.

Nas redes sociais, o perfil oficial do restaurante que marcou tantos clientes ao longo dos anos anunciou que “com o coração cheio de gratidão […] está na hora de descansar e passar todo esse amor adiante, para alguém que queira cuidar deste bar e restaurante tão único, tão cheio de energia, tão rock’n’roll, e continuar escrevendo histórias incríveis”.

Localizado na Avenida Universitária, o espaço se consagrou na história da cidade não só pelo amplo e variado cardápio, que vinha desde os tradicionais pratos feitos até opções de carnes com diversos acompanhamentos, a até drinks, caldos e sobremesas, como também pela pegada mais underground.

Com as paredes completamente cobertas por quadros com ícones do rock nacional e mundial, o Bruno’s também foi, por anos, um espaço onde artistas podiam se apresentar e trazer o heavy metal e outros estilos para as noites anapolinas.

Nos comentários, os usuários lamentaram a notícia, mas compreenderam o desejo dos donos em enfim descansar.

“O descanso será merecido! Mas a saudade já é certa! Que Deus abençoe os planos futuros. Somos sempre muito felizes nesse lugar!”, disse um internauta.

“Nossa que noticia triste. Lembro quando era criança meu pai sempre me levava ai para jantar e hoje levo meus filhos.

Bruno’s bar sempre foi e sempre vai ser o melhor”, relembrou outro.

Confira a publicação na íntegra:

Por 43 anos, o Bruno’s Bar foi muito mais que um bar e restaurante. Foi palco de histórias, de encontros e de momentos que marcaram a vida de cada pessoa que passou por aqui. Celebrações de aniversários, casamentos, conquistas e até aqueles dias em que a tristeza parecia maior aqui, sempre houve espaço para transformar lágrimas em sorrisos, para fazer amigos e criar memórias que duram para sempre.

Vimos gerações se encontrarem, risadas se espalharem e amizades se fortalecerem. Cada mesa, cada copo, cada canto desse lugar guarda histórias de vida, de alegria e de amor pelo que fazemos.

Hoje, com o coração cheio de gratidão, dizemos muito obrigado a todos que fizeram parte dessa trajetória. Mas chegou a hora de descansar e de passar todo esse amor adiante, para alguém que queira cuidar deste bar e restaurante tão único, tão cheio de energia, tão rock’n’roll, e continuar escrevendo histórias incríveis, obrigado de Coração.

Estamos a venda, entre em contato para negociar valores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!