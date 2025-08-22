Eleitorado de Daniel Vilela é mais forte entre os mais escolarizados e com maior renda
Vice-governador demonstra maior força entre os eleitores com ensino superior, onde alcança 31% das intenções de voto
Uma análise aprofundada da pesquisa Genial/Quaest revela o perfil do eleitorado que impulsiona a liderança de Daniel Vilela (MDB) na corrida pelo governo de Goiás.
O vice-governador demonstra maior força entre os eleitores com ensino superior, onde alcança 31% das intenções de voto.
Além disso, seu apoio é mais expressivo entre aqueles com renda familiar acima de 5 salários mínimos, atingindo 32%.
Na faixa etária, Vilela se destaca entre os eleitores de 31 a 50 anos, com 30% de preferência. Esses dados fornecem um panorama claro dos segmentos da população que mais se identificam com a proposta do pré-candidato.
Dados técnicos
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada presencialmente com 1.104 eleitores em 52 municípios de Goiás, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025.
A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-03228/2025.