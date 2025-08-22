Eleitorado de Daniel Vilela é mais forte entre os mais escolarizados e com maior renda

Uma análise aprofundada da pesquisa Genial/Quaest revela o perfil do eleitorado que impulsiona a liderança de Daniel Vilela (MDB) na corrida pelo governo de Goiás.

O vice-governador demonstra maior força entre os eleitores com ensino superior, onde alcança 31% das intenções de voto.

Além disso, seu apoio é mais expressivo entre aqueles com renda familiar acima de 5 salários mínimos, atingindo 32%.

Na faixa etária, Vilela se destaca entre os eleitores de 31 a 50 anos, com 30% de preferência. Esses dados fornecem um panorama claro dos segmentos da população que mais se identificam com a proposta do pré-candidato.