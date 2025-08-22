Com aprovação de 88%, Caiado dispara como o governador mais popular do país

Popularidade dele é impulsionada principalmente pelas áreas de Segurança Pública e Educação

Samuel Leão - 22 de agosto de 2025

Governador Ronaldo Caiado consolida melhor aprovação do país entre governadores. (Foto: Secom)

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) consolidou sua posição como o líder político mais bem avaliado do Brasil.

É o que aponta a mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22).

Segundo o levantamento, a gestão de Caiado é aprovada por impressionantes 88% dos eleitores goianos, a maior marca entre os oito estados pesquisados.

Apenas 9% dos entrevistados desaprovam a administração, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

A popularidade do governador é impulsionada principalmente pelas áreas de Segurança Pública, com 74% de avaliação positiva, e Educação, com 71%.

Esses números o colocam muito à frente de outros governadores, como Ratinho Júnior (Paraná), que tem 84% de aprovação, e Tarcísio de Freitas (São Paulo), com 60%.

Dados técnicos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada presencialmente com 1.104 eleitores em 52 municípios de Goiás, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número GO-03228/2025.