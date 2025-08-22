Os signos que terão de escolher entre um amor antigo e um novo romance

Grande desafio será entender o que realmente faz sentido para o coração e para a vida a longo prazo

Gabriella Licia - 22 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação/Sony Pictures)

Os assuntos do coração nem sempre são simples. Muitas vezes, quando acreditamos que tudo já está resolvido, a vida traz de volta alguém do passado ou coloca no caminho uma nova paixão que mexe com nossos sentimentos. Essa dualidade pode causar dúvidas e exigir escolhas importantes.

Segundo astrólogos, o período atual está trazendo exatamente esse dilema para alguns signos. Eles poderão se ver entre um amor antigo, cheio de lembranças e laços emocionais, e a possibilidade de viver algo novo, que desperta desejo, curiosidade e esperança.

Esse tipo de encruzilhada afetiva não é fácil. Enquanto o passado traz conforto e uma sensação de familiaridade, o novo pode representar um futuro cheio de possibilidades. O grande desafio será entender o que realmente faz sentido para o coração e para a vida a longo prazo.

Confira quais são os signos que terão de escolher entre um amor antigo e um novo romance:

Áries

Impulsivo e intenso, Áries pode se ver dividido entre a paixão de uma história já vivida e a empolgação de uma conquista recente. O desafio será não agir apenas pela emoção do momento, mas analisar o que realmente sustenta um relacionamento duradouro.

Câncer

Ligado às memórias e ao apego emocional, Câncer terá que avaliar se vale a pena reviver um romance que já fez parte de sua vida ou se é hora de abrir espaço para alguém novo. O coração canceriano pode balançar fortemente nessa escolha.

Libra

Com seu jeito indeciso, Libra tende a pesar prós e contras de cada relação, mas pode se perder em meio a tantas dúvidas. A lição será aprender a ouvir a própria intuição em vez de apenas considerar expectativas externas.

Capricórnio

Embora pareça racional, Capricórnio poderá sentir o coração bater mais forte diante desse dilema. Entre a segurança de uma história conhecida e a promessa de algo novo, o signo precisará refletir sobre o que se encaixa melhor em seus planos de futuro.

