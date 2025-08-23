Signos que precisam ficar atentos para evitar falsas amizades e traições

Conversas atravessadas, segredos compartilhados com as pessoas erradas e alianças frágeis podem se tornar gatilhos para desentendimentos

Gabriella Licia - 23 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/RDNE Stock project)

Na vida, nem sempre é fácil identificar quem realmente está ao nosso lado por amor e lealdade, e quem apenas se aproxima por interesse. Algumas pessoas possuem uma habilidade especial para mascarar intenções, e, segundo a astrologia, certos signos podem estar mais vulneráveis a esse tipo de situação neste período.

O momento pede atenção redobrada às relações, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. Conversas atravessadas, segredos compartilhados com as pessoas erradas e alianças frágeis podem se tornar gatilhos para desentendimentos.

É um período para observar mais e agir menos, confiando apenas em quem já se mostrou fiel em outras ocasiões.

Se você pertence a um dos signos abaixo, a recomendação é simples: mantenha seus planos em sigilo, escolha bem com quem divide informações e não se sinta culpado por criar certos limites. Sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não deseja o seu bem.

Signos que precisam ficar atentos para evitar falsas amizades e traições

Áries

Os arianos tendem a confiar rapidamente nas pessoas quando se sentem animados com novas amizades. No entanto, neste momento, é melhor analisar com cuidado antes de abrir o coração. Alguém pode tentar se aproximar apenas para obter vantagens.

Leão

Leoninos têm uma presença marcante, e isso desperta tanto admiração quanto inveja. Fique atento a elogios excessivos que escondem segundas intenções. Uma postura mais reservada será sua melhor proteção agora.

Libra

Sempre dispostos a ajudar e evitar conflitos, os librianos podem acabar servindo de apoio para pessoas que não valorizam verdadeiramente essa gentileza. É hora de aprender a dizer “não” e preservar suas energias.

Capricórnio

Os capricornianos podem se deparar com colegas ou conhecidos que tentam prejudicar sua imagem para obter vantagens profissionais. Evite compartilhar informações estratégicas e mantenha sua postura discreta.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!