10 truques de limpeza que as avós usam e funcionam até hoje

Das cozinhas aos quintais, as avós possuem truques de limpeza que ajudam muito as donas de casa até os dias de hoje

Ruan Monyel - 24 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Diversas Receitas da Deia)

Desde os tempos antigos, a sabedoria popular sempre encontrou formas simples e eficazes de manter a casa limpa sem depender de produtos caros, apenas utilizando truques de limpeza completamente caseiros.

Essas práticas, além de acessíveis, mostram como pequenos gestos podem transformar a rotina de limpeza.

1. Utilizar vinagre

Um dos truques mais conhecidos envolve o uso do vinagre para eliminar odores. Seja na geladeira, no micro-ondas ou em tecidos, algumas gotas misturadas com água conseguem neutralizar cheiros fortes e desagradáveis.

2. Sal para limpar panelas

Ao esfregar o fundo da panela com sal grosso e um pano úmido, é possível remover restos de gordura e manchas escuras que se acumulam com o tempo.

3. Cascas de limão no lixo

Esse truque de limpeza é uma alternativa natural para combater o mau cheiro, pois, além de perfumar, a casca possui propriedades antibacterianas que ajudam a manter o ambiente mais higiênico.

4. Borra de café para afastar insetos

Espalhar pequenas porções em cantos estratégicos da casa ajuda a manter formigas e baratas afastadas, além de evitar o uso de inseticidas fortes.

5. Batata crua para limpar vidros e espelhos

Basta cortar ao meio e esfregar na superfície, enxaguando depois com água. O resultado é um brilho natural, sem necessidade de produtos químicos.

6. Bicarbonato de sódio para limpar rejuntes de azulejo

Misturado com um pouco de água, ele cria uma pasta que remove sujeiras incrustadas e devolve o aspecto original do piso.

7. Álcool com água para dar brilho em móveis de madeira

Esse preparo, 100ml de água e duas colheres de álcool, devolve vida às superfícies e ainda age como desinfetante leve.

8. sabonete em barra para tirar manchas de roupas

O truque simples continua eficiente e costuma ser a primeira escolha antes de recorrer a removedores caros, bastando esfregar o sabonete diretamente nas peças.

9. Utilizar desinfetante no lugar do amaciante

O amaciante pode danificar as fibras dos tecidos, enquanto o desinfetante mata as bactérias que causam odores e ainda deixa as peças perfumadas.

10. Desentupir o fogão utilizando limão

Por fim, basta pingar algumas gotas de limão diretamente nas bocas do fogão, esperar alguns minutos e ver a “mágica”! O fogão ficará completamente desentupido.

