10 truques de limpeza que as avós usam e funcionam até hoje
Das cozinhas aos quintais, as avós possuem truques de limpeza que ajudam muito as donas de casa até os dias de hoje
Desde os tempos antigos, a sabedoria popular sempre encontrou formas simples e eficazes de manter a casa limpa sem depender de produtos caros, apenas utilizando truques de limpeza completamente caseiros.
Das cozinhas aos quintais, as avós possuem técnicas que atravessaram gerações e permanecem atuais pela eficiência comprovada no dia a dia. Essas práticas, além de acessíveis, mostram como pequenos gestos podem transformar a rotina de limpeza.
1. Utilizar vinagre
Um dos truques mais conhecidos envolve o uso do vinagre para eliminar odores. Seja na geladeira, no micro-ondas ou em tecidos, algumas gotas misturadas com água conseguem neutralizar cheiros fortes e desagradáveis.
2. Sal para limpar panelas
Ao esfregar o fundo da panela com sal grosso e um pano úmido, é possível remover restos de gordura e manchas escuras que se acumulam com o tempo.
3. Cascas de limão no lixo
Esse truque de limpeza é uma alternativa natural para combater o mau cheiro, pois, além de perfumar, a casca possui propriedades antibacterianas que ajudam a manter o ambiente mais higiênico.
4. Borra de café para afastar insetos
Espalhar pequenas porções em cantos estratégicos da casa ajuda a manter formigas e baratas afastadas, além de evitar o uso de inseticidas fortes.
5. Batata crua para limpar vidros e espelhos
Basta cortar ao meio e esfregar na superfície, enxaguando depois com água. O resultado é um brilho natural, sem necessidade de produtos químicos.
6. Bicarbonato de sódio para limpar rejuntes de azulejo
Misturado com um pouco de água, ele cria uma pasta que remove sujeiras incrustadas e devolve o aspecto original do piso.
7. Álcool com água para dar brilho em móveis de madeira
Esse preparo, 100ml de água e duas colheres de álcool, devolve vida às superfícies e ainda age como desinfetante leve.
8. sabonete em barra para tirar manchas de roupas
O truque simples continua eficiente e costuma ser a primeira escolha antes de recorrer a removedores caros, bastando esfregar o sabonete diretamente nas peças.
9. Utilizar desinfetante no lugar do amaciante
O amaciante pode danificar as fibras dos tecidos, enquanto o desinfetante mata as bactérias que causam odores e ainda deixa as peças perfumadas.
10. Desentupir o fogão utilizando limão
Por fim, basta pingar algumas gotas de limão diretamente nas bocas do fogão, esperar alguns minutos e ver a “mágica”! O fogão ficará completamente desentupido.
