Motorista bêbado é preso em Aparecida de Goiânia após “tirar racha”, bater em poste e causar incêndio

Equipes da Equatorial precisaram desligar rede elétrica para que Bombeiros apagassem chamas

Augusto Araújo - 25 de agosto de 2025

Equipes da Equatorial foram acionadas para desligar rede elétrica após motorista bater em poste e gerar curto-circuito. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 38 anos, foi preso na noite de domingo (24) após provocar um grave acidente na Avenida Brasil, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

Ele estaria participando de um “racha” contra uma caminhonete S-10 quando perdeu o controle do veículo Chevrolet Cruze branco e colidiu violentamente contra um poste de alta tensão.

Com o impacto, a rede elétrica foi danificada e cabos energizados ficaram expostos na via, oferecendo risco à população.

A batida também gerou sucessivos curtos-circuitos que deram início a incêndios em terrenos baldios próximos.

Equipes da Equatorial Energia foram acionadas para desligar a rede e permitir a atuação do Corpo de Bombeiros no combate às chamas.

Durante a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o teste do bafômetro no condutor, que apontou 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, confirmando a embriaguez.

O motorista foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia. Ele deve responder por embriaguez ao volante e participação em corrida ilegal.

Apesar da gravidade do acidente e do incêndio, não houve registro de vítimas fatais.

