PM monta força-tarefa para prender homem que matou travesti em frente a motel de Aparecida de Goiânia

Desentendimento aconteceu depois de um programa sexual, segundo a corporação

Natália Sezil - 25 de agosto de 2025

Travesti é morta com tiro nas costas em frente a motel de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O 2º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), em Aparecida de Goiânia, determinou a criação de uma força-tarefa para localizar e prender o suspeito de ter assassinado uma travesti a tiro, próximo a um motel, na manhã deste domingo (24).

O crime aconteceu na Vila Nossa Senhora de Lourdes, por volta das 06h. Uma testemunha contou que a vítima havia chegado ao local em um veículo HB20, de cor prata, acompanhada do suspeito.

Ainda de acordo com o relato, a confusão teria acontecido após a realização de um programa sexual. Acusada de subtrair o celular do homem, a vítima teria exigido R$ 50 para devolver o aparelho.

Nesse momento, o suspeito teria sacado uma arma de fogo da cintura e atirado contra as costas da travesti. Ela não resistiu e teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local.

A jovem foi identificada, mas o CRPM não divulgou o nome social dela. Ela tinha 23 anos e era natural do município de Senhor do Bonfim, na Bahia.

Autoridades estiveram no local, mas não teriam encontrado o suspeito. Agora, agentes de inteligência do 2º CRPM se juntam a equipes do 39º Batalhão da Polícia Militar (BPM), CPE e outras unidades da corporação para realizar diligências.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia também já foi notificado sobre o caso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Aparecida de Goiânia!