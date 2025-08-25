UFG prorroga inscrições para cursos de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano

Vagas são divididas entre aulas presenciais e online e destinadas a toda a comunidade, com preços que buscam ser mais acessíveis

Natália Sezil - 25 de agosto de 2025

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG). (Foto: Google Maps)

O Centro de Línguas (CL) da Universidade Federal de Goiás (UFG) prorrogou as inscrições para cursos de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e português. As vagas são abertas a toda a comunidade, e os preços buscam ser acessíveis.

Agora, as matrículas vão até o próximo domingo (31), pelo portal do CL. Para isso, é necessário ter pelo menos 15 anos completos no ato da matrícula ou na inscrição no Exame de Nível.

Os valores variam entre R$ 257,50 e R$ 515 por semestre, de acordo com a categoria na qual o interessado se encaixa. Vale ressaltar: para quem faz duas línguas no mesmo semestre, a segunda tem desconto de 50%.

Para a comunidade em geral, o valor de cada curso é de R$ 515 (o segundo sai a R$ 257,50). Para a comunidade universitária da UFG, o custo semestral é de R$ 412.

Para discentes do curso de Relações Internacionais/UFG, o preço passa a ser de R$ 309. É ainda mais barato para estudantes da Faculdade de Letras (FL/UFG): R$ 257,50.

O curso de português é uma exceção, porque o preço é fixo. São duas categorias: Escrita, Leitura e Produção de Sentidos (presencial) e Práticas de Escrita em Redação Modelo ENEM (online). Cada uma custa R$ 300.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou boleto bancário, Pix ou parcelado (em até quatro vezes com juros de 3,59%). Vale destacar: os livros utilizados não estão inclusos no valor.

Antes de ingressar em uma turma, o estudante deve passar por um exame de nível, que mostra qual grau de conhecimento ele já possui naquela língua. O custo é de R$ 20.

As aulas estão previstas para começar entre 25 e 30 de agosto. O encerramento acontece na semana do dia 05 de dezembro.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelos telefones (62) 3521-1412 e 3521-1135 ou pelo e-mail [email protected]. Mais informações estão disponíveis neste documento.