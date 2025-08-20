Jovem viraliza ao relembrar caso polêmico na UFG que repercutiu em todo o país

Caso envolveu a mídia nacional em peso, além de atuação das forças policiais

Davi Galvão - 20 de agosto de 2025

Vídeo sobre antigo relato de abuso na UFG viralizou nas redes sociais. (Foto: Reprodução-TikTok/ Divulgação-PCGO)

Uma ex-estudante da Universidade Federal de Goiás (UFG) utilizou as redes sociais para relembrar de um episódio que ocorreu nas dependências do Campus Samambaia, em Goiânia, e que movimentou todo o país. O registro feito por Isabela Albuquerque (@@albugayrque) já conta com mais de 50 mil visualizações no TikTok.

O caso aconteceu ainda no começo de 2016, quando começou-se um boato de que uma aluna teria sido abusada sexualmente nas dependências da instituição.

No entanto, a identidade da suposta vítima, bem como a do agressor, não foram reveladas, o que motivou uma grande mobilização entre os estudantes para que a história fosse melhor apurada.

Ela relembrou que a história foi postada no X (antigo Twitter), com um usuário relatando ter visto a garota vítima da violência saindo de um dos prédios com a roupa rasgada e que inclusive teria conversado com ele, na saída da Facomb, antiga nomenclatura da Faculdade de Informação de Comunicação (FIC).

“Eu me lembro disso porque eu fiquei no Twitter a noite toda, eu achava um absurdo […] Por que ninguém chamou a polícia, ninguém fez nada?”, relembrou Isabela.

Assim, a situação foi escalando cada vez mais, em um caso envolvendo a Polícia Civil (PC) e a imprensa.

Porém, uma reviravolta pegou todos de surpresa. Isso porque uma apuração mais detalhada revelou que tudo não passou de uma invenção.

“Aí veio o pulo do gato: a primeira pessoa que tinha postado no Twitter, ela mentiu. A menina [abusada] não existia e quando eles foram olhar nas câmeras da Facomb, a pessoa tinha virado a câmera para outro ângulo […] para quando ela tuitasse, ninguém pudesse ver”, disse.

Após a descoberta, Isabela contou que a opinião pública voltou-se totalmente contra o propagador da fake news, ainda mais pela história descredibilizar relatos reais de abusos.

Nos comentários, os internautas afirmaram que também se lembram do ocorrido, com alguns tendo até que prestar esclarecimentos na delegacia.

“Não só lembro como fui chamada na delegacia pra dar depoimento porque eu aparecia nas câmeras próximo do horário”, disse uma usuária.

“Foi paia por um lado, mas por outro foi bom porque eles colocaram mais luzes no campus. Depois disso daí biblioteca e IESA [Instituto de Estudos Socioambientais da UFG] ficaram muito mais iluminados”, ponderou outra.

