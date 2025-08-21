UFG abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 4,9 mil
Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade
A Universidade Federal de Goiás (IV/UFG) está com as inscrições abertas concurso público para cargos efetivos de Técnico-Administrativo em Educação (TAE).
Ao todo, são 33 vagas de contratação imediata, com salários entre R$ 3.029,90 e R$ 4.967,04, dependendo da função.
As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 04 de setembro, exclusivamente pelo Portal do Candidato, no site do Instituto Verbena (IV/UFG).
A taxa de participação é de R$ 130 para cargos de nível médio/técnico (classificação D) e de R$ 150 para nível superior (classificação E).
O processo seletivo contará com provas objetiva e discursiva no dia 28 de setembro, além de prova prática em 25 e 26 de outubro.
Já a avaliação biopsicossocial e o procedimento de confirmação complementar ocorrem entre 13 e 15 de novembro. O resultado final será divulgado em 2 de dezembro.
Confira a lista completa de vagas disponíveis:
Nível Médio/Técnico – Classificação D (provas objetiva e discursiva): Assistente em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem
Nível Médio/Técnico – Classificação D (provas objetiva e prática): Técnico de Laboratório/Área: Áudio, Técnico de Laboratório/Área: Audiovisual, Técnico de Laboratório/Área: Iluminação e Som, Técnico de Laboratório/Área: Ciências, Técnico de Laboratório/Área: Materiais de Construção
Nível Superior – Classificação E (provas objetiva e discursiva): Administrador, Arquivista, Biomédico, Engenheiro/Área: Biomédico, Técnico Desportivo.
Para acessar o edital completo do concurso público, clique aqui.
