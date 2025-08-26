Goiás terá calor de 38 °C após manhãs geladas de 3,6 °C

Frio se dissipa ao longo dos dias, mas momentos frescos ainda poderão ser sentidos pelos goianos

Natália Sezil - 26 de agosto de 2025

Máximas podem ultrapassar os 38°C no Estado (Foto: Reprodução/Equatorial)

Após atingir frios de até 3,6 °C, os termômetros goianos mudam a tendência e passam a registrar temperaturas mais altas. Nos próximos dias, a previsão é de que algumas cidades cheguem a marcar 38 °C.

É o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mostra que alguns municípios serão visitados pelo calor já nesta quarta-feira (27).

A baixa umidade relativa do ar acompanha esse cenário, portanto é importante redobrar os cuidados: beber mais água durante o dia, evitar exercícios físicos nos momentos mais quentes, e utilizar umidificadores são dicas valiosas.

A amplitude térmica também deve ser alta. Jataí, no Sul goiano, espera mínima de 17 °C e máxima de 34 °C no mesmo dia. A cidade se destacou, no dia 12 de agosto, por marcar 3,6 °C nos termômetros.

Em Rio Verde, também no Sul do estado, as temperaturas variam de 17 °C a 35 °C. Goiânia registra quase a mesma diferença: a previsão é de que os goianienses sintam as sensações térmicas de 18 °C e 35 °C em um intervalo de poucas horas.

Em Anápolis, um cenário semelhante de calor. O município marca 16 °C durante a manhã, mas chega a 33 °C ao longo do dia.

