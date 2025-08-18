Nove cidades de Goiás entram em alerta e podem ser atingidas por vendaval nesta semana

Aviso foi dado pelo Inmet, que orientou o que a população deve fazer nesta situação

Augusto Araújo - 18 de agosto de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval que atinge sete estados do país.

Em Goiás, nove municípios estão na área de risco.

O aviso é válido das 10h às 18h desta quarta-feira (20) e prevê ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Nessa intensidade, há risco baixo de queda de galhos de árvores.

As cidades goianas que podem ser atingidas são: Caçu, Chapadão do Céu, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa, Mineiros, Perolândia e Serranópolis.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores, por causa do risco de queda e descargas elétricas.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

