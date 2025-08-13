Como foi o último dia de frio do ano em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Jataí; uma delas teve temperaturas de 3,6ºC

Embora muitos goianos já estejam se preparando para se despedir dos agasalhos, cenário deixou marcas nos municípios

Gabriella Pinheiro - 13 de agosto de 2025

Tempo frio em Anápolis (Foto: Matheus Brandão/Portal 6)

O tempo frio que incomodou diversas cidades de Goiás ao longo do mês de agosto de 2025 chega ao fim nesta quarta-feira (13). Porém, deixou marcas nos municípios, principalmente no período matutino.

Embora muitos goianos já estivessem se preparando para se despedir dos agasalhos e blusas de frio, dentre as cidades, Jataí teve a menor temperatura registrada na madrugada com 3,6ºC.

Goiânia chegou a ter 9,5ºC no mesmo período, conforme dados divulgados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Em Anápolis, o frio chegou em menor intensidade, com a temperatura atingindo 14°C. Já em Rio Verde, foi registrado 10,4ºC.

Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo, André Amorim, afirmou que o panorama deve mudar a partir de quinta-feira (14). A tendência é que a massa polar perca a intensidade contribuindo para a elevação das temperaturas.

“De hoje para amanhã, devemos ter temperaturas menos frias. Hoje teve uma temperatura um pouco mais baixa, mas amanhã já aumenta mais um pouco. A região Sudoeste ainda vai sentir um pouco de frio [amanhã], mas as outras voltarão ao normal”, pontua.

Em Goiânia, por exemplo, segundo o especialista, a previsão é que a capital registre mínimas de 16ºC e máximas de 32ºC. No final de semana, o cenário já deve retornar a normalidade, com as temperaturas em ascensão.

