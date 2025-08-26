Mãe denuncia médica em Goianésia por fala racista contra os filhos: “vão embora, seus negros”

Profissional teria proferido ofensas raciais em momento que crianças, de 3 e 5 anos, corriam para abraçar avó, que realizava exames na clínica

Da Redação - 26 de agosto de 2025

Caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Goianésia. (Foto: Divulgação)

Uma jovem, de 27 anos, registrou uma denúncia na delegacia de Goianésia, afirmando que uma médica teria proferido ofensas raciais contra os filhos dela, em uma clínica de imagens localizada no Centro do município.

O caso ocorreu por volta das 12h desta terça-feira (26). Conforme a denunciante, ela acompanhava a avó para a realização de exames de imagem, na companhia dos filhos de 3 e 5 anos de idade.

No momento em que a idosa saía da sala de ultrassonografia, as crianças correram em direção a ela, demonstrando euforia. Neste instante, uma médica teria saído do consultório e falado: “sai daqui, vão embora, seus negros”.

Ainda segundo a jovem, ela tentou confrontar a profissional, mas a suposta autora retornou ao consultório sem dar explicações.

Após o episódio, a denunciante se dirigiu à recepção para verificar se o local possuía câmeras de segurança.

Apesar de confirmar a existência dos equipamentos, funcionários teriam informado que não conseguiram disponibilizar as imagens do incidente.

O caso foi registrado na delegacia da cidade, como injúria racial. A Polícia Civil investiga a ocorrência e deverá adotar as medidas cabíveis.

