Um dos crimes mais brutais de Goianésia enfim foi resolvido

Em 24 de outubro de 2019, Maycon Murilo Siqueira foi assassinado com diversos tiros em plena via pública, em Goianésia. O crime, que chocou e ainda permanece na memória dos moradores, ganhou um desfecho após quase 6 anos.

Isso porque o Tribunal do Júri de Goianésia realizou o julgamento de três homens envolvidos no assassinato da vítima.

Ao longo da sessão, a promotora e titular da 5ª Promotoria de Goianésia, Gisele de Sousa Campos Coelho, e a promotora Yule Reis Mota, apresentaram provas que sustentaram a condenação dos acusados — o que foi aceito pelo júri.

Rafael Campos Souza, apontado como o mandante do crime, foi condenado a 22 anos de prisão, uma vez que ficou comprovado que foi ele quem organizou a empreitada, cooptando os demais réus, além de já possuir histórico criminal.

Já Marcos Fernando da Silva Pereira recebeu a pena-base de 19 anos de reclusão, mas teve a pena reduzida em um ano. Ou seja, permanecerá recluso em regime fechado por 18 anos. Ele foi um dos responsáveis pela execução de Maycon.

Por fim, Willy de Jesus Fernandes foi condenado a 20 anos e 6 meses de reclusão. Assim como Marcos, ele também foi apontado como um dos executores da vítima.

As decisões, promulgadas na última quinta-feira (24) encerram o processo em primeira instância.

Motivação

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás, assinada pelo promotor de Justiça Felipe Oltramari, a motivação teria sido um suposto relacionamento entre a vítima e a companheira do mandante.

Segundo a denúncia, Rafael — que estava detido na Unidade Prisional de Goianésia — planejou e coordenou a execução de Maycon de dentro do presídio.

Para executar o plano, ele contou com o auxílio de Willy de Jesus Fernandes e Marcos Fernando da Silva Pereira, prometendo uma recompensa.

Com tudo planejado, o crime foi concretizado em 24 de outubro de 2019, por volta das 20h, quando Marcos e Willy executaram Maycon Murilo em via pública com diversos disparos de arma de fogo, que o atingiram pelas costas.

