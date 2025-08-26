Qual o momento certo de trocar o lençol da cama? Especialistas dão a resposta

Descubra a frequência que os especialistas indicam para manter as peças de cama sempre limpas e seguras

Magno Oliver - 26 de agosto de 2025

Lençol dobrado deixa a cama muito mais organizada. (Foto: Captura de tela / Youtube)

A troca de lençóis da cama é uma rotina essencial para manter a higiene pessoal e evitar problemas de saúde. Só que muitas pessoas não sabem qual é a frequência adequada para fazer isso.

De quanto em quanto tempo você faz a troca dessas peças de cama? Especialistas explicam que a resposta pode variar de acordo com os hábitos de cada brasileiro.

Deixar o lençol muito tempo na cama acumula suor, células mortas e ácaros. E essa falta de cuidado favorece surgimento de alergias, irritações na pele e até problemas respiratórios. Além disso, o ambiente úmido criado pelo corpo durante a noite facilita a proliferação de fungos e bactérias, prejudicando o bem-estar.

De acordo com a Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos (National Sleep Foundation), dormir com frequência em roupas de cama sujas pode causar alergias, irritações, coceiras e até problemas respiratórios graves.

Especialistas da fundação alertam que o ambiente quente e úmido do colchão é território ideal para a proliferação de microrganismos. A recomendação mínima é de trocar o lençol a cada 7 dias e lavar as peças com água quente (acima de 60ºC), sempre que o tecido permitir, para eliminar os microrganismos com mais eficiência.

Os infectologistas alertam que para quem tem alergias respiratórias, rinite ou asma, a frequência de troca deve ser ainda maior. A mesma recomendação serve para pessoas que dormem com animais de estimação na cama ou que usam cremes noturnos no corpo.

Em regiões quentes ou úmidas: a troca deve ser feita a cada 3 ou 4 dias, devido ao acúmulo de suor e umidade.

