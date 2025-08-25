Veja 10 efeitos para saúde de parar de beber cerveja

Mudanças vão do fígado ao sono e transformam o bem-estar

Gabriella Licia - 25 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Parar de beber cerveja pode gerar uma série de benefícios que aparecem rapidamente no corpo e se intensificam ao longo do tempo.

A primeira grande mudança acontece no fígado, que consegue se regenerar melhor, reduzindo o risco de doenças como gordura hepática e cirrose.

Outro ponto é a perda de peso. Sem as calorias da bebida, o metabolismo fica mais equilibrado e a queima de gordura acontece com mais facilidade.

O sono também melhora, já que o álcool prejudica os ciclos naturais de descanso, trazendo mais energia e disposição no dia a dia.

O cérebro é diretamente favorecido, com ganhos na memória, concentração e clareza mental.

O sistema imunológico se fortalece, reduzindo a chance de infecções, e a pressão arterial tende a se estabilizar, diminuindo o risco de hipertensão.

Na estética, os efeitos também são visíveis. A pele fica mais hidratada e com aspecto saudável, já que o álcool provoca ressecamento.

Além disso, o sistema digestivo passa a funcionar melhor, aliviando problemas como gastrite e refluxo.

Por fim, a interrupção do consumo da cerveja reduz o risco de vários tipos de câncer relacionados ao álcool, incluindo os que atingem fígado, boca e esôfago.

