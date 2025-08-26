Veja onde trocar ingressos do Torcida Premiada para jogo decisivo do Anápolis na Série C

Partida contra Botafogo-PB definirá se Galo da Comarca permanecerá ou não na terceira divisão do Brasileirão

Augusto Araújo - 26 de agosto de 2025

Torcida do Anápolis no Estádio Jonas Duarte. (Foto: clicanuto/AFC)

É agora ou nunca. A fase de pontos corridos do Campeonato Brasileiro Série C chegou à rodada final e o Anápolis depende apenas de si mesmo para permanecer na terceira divisão brasileira.

Isso porque o Galo da Comarca se encontra em 16º lugar, com 20 pontos, a apenas 01 da zona de rebaixamento.

Dessa forma, o clube precisa de uma vitória simples para não ser rebaixado. Para isto, terá de superar o Botafogo-PB, com a vantagem de jogar no estádio Jonas Duarte.

A partida será realizada neste sábado (30), às 17h, e já foram divulgadas as informações para troca de ingressos pelo programa Torcida Premiada.

Como e onde fazer

Os torcedores do Anápolis devem procurar a bilheteria da arquibancada descoberta do estádio nesta quinta-feira (28) das 14h às 18h, podendo também resgatar os bilhetes no Rápido do Anashopping até o mesmo horário.

As trocas continuam na sexta-feira (29) para os mesmos locais: das 09h às 18h no estádio e das 08h às 17h30 no Anashopping.

Por fim, no sábado (30), dia do jogo, os torcedores poderão obter as entradas somente no Jonas Duarte, das 13h às 16h.

Para realizar a troca pelo Torcida Premiada, os torcedores do Anápolis precisam apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original do titular com foto para validar o procedimento. A certidão pode ser retirada pela internet, clicando aqui.

“Informações sobre a comercialização de ingressos e promoções especiais serão divulgados nesta terça-feira (26)”, alertou o clube pelas redes socais.

Permanência na Série C

Existem alguns cenários nos quais o Tricolor da Boa Vista pode ficar na Série C. O primeiro é conseguir a vitória e os três pontos, garantindo que Itabaiana (19 pontos) e ABC (18 pontos) não o alcancem.

Curiosamente, para aumentar a dramaticidade da situação, ambos os adversários diretos do Anápolis se enfrentam no mesmo horário, em Natal (RN).

Assim, se o Galo empatar com o Botafogo-PB, ficará com 21 pontos e dependerá que o ABC vença. Isso porque eles ficarão com a mesma pontuação, mas no critério de desempate, o Tricolor terá uma vitória a mais (04 contra 03).

Por fim, se o Anápolis perder, será rebaixado. Isso porque, se o Itabaiana empatar, ficará com a mesma pontuação com uma vitória a mais, e se vencer, terá 22 pontos. Já se o ABC vencer, também supera o Galo em pontuação.

