Emanuel Maratonista já se recupera em casa e deseja retornar à rotina de treinos: “meta é voltar a correr”

Atleta foi internado no Heana após sofrer atropelamento na Avenida Brasil Sul

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2025

Imagem mostra Emanuel Maronista se recuperando após acidente. (Foto: Reprodução)

Dez dias após ser internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), ao ser atingido por um carro na Avenida Brasil Sul, o famoso maratonista Emanuel Fernandes Lima, de 47 anos, já se recupera em casa e deseja retornar à rotina de treinamentos.

Em vídeo publicado no Instagram, o especialista em fisioterapia neurofuncional infantil e adulto, doutor Mário Magalhães Netto, informou que o atleta sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) associado a um trauma pulmonar, e está com paralisia parcial em uma das pernas.

No entanto, na gravação, ele lança um desafio: que o maratonista volte a correr em até 60 dias. Apesar da proposta, ainda não há previsão de quando o corredor poderá retornar ao trabalho como treinador.

“Será um desafio ousado, porque muitos sabem que a meta, para a maioria das pessoas, é voltar a andar, ser independente em suas atividades funcionais diárias e voltar a trabalhar. No caso dele, a meta é voltar a correr! Vamos trabalhar para isso com várias condutas específicas que irão possibilitar esse retorno”, diz a legenda.

Durante o período de internação, atletas da cidade se uniram e criaram uma vaquinha solidária em prol da recuperação de Emanuel e para ajudar nos custeios dos medicamentos e tratamento, enquanto o mesmo ainda não está autorizado a retornar ao trabalho.

Os interessados em ajudar podem contribuir por meio do número (62) 98225-7045.

Nas redes sociais, a professora e atleta Débora Pereira da Silva Lima, junto ao maratonista, agradeceu aos contribuintes pelo apoio, além das correntes de orações realizadas.

Nos stories, ela ainda informou que será realizado um treino solidário, no dia 7 de setembro, para celebrar a recuperação de Emanuel, e que mais informações serão divulgadas em breve.

Em tempo

O acidente aconteceu no dia 17 de agosto, quando o corredor — que trafegava em uma motocicleta — foi atingido por um Volkswagen Gol que transitava na contramão.

O motorista, de 20 anos, será indiciado por tentativa de homicídio, uma vez que dirigia sob efeito de álcool e na contramão — o que configura risco concreto e consciente de causar a morte.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!