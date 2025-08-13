Carro que estava andando de ré em Anápolis causou um baita estrago

Motorista fugiu após a colisão, mas a vítima já sabe quem causou o prejuízo

Pedro Ribeiro - 13 de agosto de 2025

Carro estava andando de ré, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma cena que mais parece filme de comédia aconteceu na tarde de sexta-feira (9) no Parque Residencial das Flores, em Anápolis, mas o resultado foi bem menos engraçado para a vítima.

Um motorista que trafegava de ré em alta velocidade pela Avenida 25 resolveu fazer uma “manobra criativa” e acabou colidindo contra um Toyota Corolla branco que estava estacionado tranquilamente na Rua SW 2.

A comerciante de 41 anos havia acabado de estacionar seu carro em frente a uma residência quando ouviu um barulho que ela não vai esquecer tão cedo.

Ao sair para verificar, encontrou seu Corolla 2021 com vários danos na lataria – cortesia de um Fiat Palio verde que, aparentemente, achou que andar de ré em alta velocidade era uma boa ideia.

O mais impressionante é que o motorista do Palio não apenas causou o estrago, como também demonstrou suas habilidades de “fuga rápida”: acelerou e saiu em disparada, deixando para trás apenas os danos e a comerciante perplexa.

Felizmente, a tecnologia ajudou a desvendar o mistério.

Carro identificado por câmeras de segurança

A vítima conseguiu acesso às imagens das câmeras de vigilância da vizinhança e lá estava toda a sequência: o Fiat Palio verde, placa JEY-5326, fazendo sua performance de marcha à ré em alta velocidade, a colisão e a fuga cinematográfica.

A comerciante já procurou a Polícia Civil, onde o caso foi registrado na Delegacia de Crimes de Acidente de Trânsito (DICT) de Anápolis.

O “motorista fantasma” deve responde por dois crimes: afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade e direção perigosa de veículo em via pública.

