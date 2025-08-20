Câmeras mostram momento em que Emanuel Maratonista é atropelado na Avenida Brasil; veja

Vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até Heana, onde segue hospitalizada

Gabriella Pinheiro - 20 de agosto de 2025

Imagens mostram momento em que maratonista é atingido por carro. (Foto: Reprodução/ Anápolis Notícias)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento exato em que Emanuel Fernandes Lima, de 47 anos, maratonista conhecido por participar de corridas em Anápolis e pela candidatura a vereador em 2024, é atingido por um carro na Avenida Brasil Sul. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (17).

Nas filmagens obtidas pelo Anápolis Notícias, é possível ver o momento em que o motorista do automóvel, de 20 anos, ingere bebidas alcoólicas em uma boate na região do Calixtolândia e, em seguida, deixa o local dirigindo o Volkswagen Gol.

Logo depois, o suspeito é visto conduzindo o veículo na contramão de uma via, quando colide frontalmente com a motocicleta do atleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Ele já foi liberado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas permanece internado, em recuperação.

De acordo com a Polícia Civil (PC), em depoimento, o suspeito confirmou ter ingerido mais bebidas dentro do estabelecimento antes de assumir a direção.

Ele será indiciado por tentativa de homicídio, uma vez que dirigia sob efeito de álcool e na contramão — o que configura risco concreto e consciente de causar a morte.

