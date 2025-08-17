Famoso maratonista de Anápolis é internado no Heana após ser atropelado na Avenida Brasil

Emanuel Maratonista ia para o treino quando carro entrou na contramão

Natália Sezil - 17 de agosto de 2025

Emanuel Maratonista conduzia uma motocicleta quando foi atropelado. (Foto: Reprodução)

Emanuel Maratonista, conhecido em Anápolis por conta da participação em corridas e pela candidatura a vereador em 2024, precisou ser hospitalizado após um atropelamento na Avenida Brasil Sul.

O corredor conduzia uma moto, no caminho para o treinamento, quando o acidente aconteceu, na madrugada deste domingo (17).

Ele teria sido acertado por um carro modelo Volkswagen Gol que trafegava na contramão. Às autoridades, o motorista, de 20 anos, relatou que havia se enganado ao entrar pela avenida.

A vítima foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde está internada.

O diagnóstico dado até então é de que o maratonista esteja com trauma nos pulmões e coágulo no cérebro. O estado de saúde é estável.

O caso, agora, deve seguir sob responsabilidade da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), que tomará as devidas medidas legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!