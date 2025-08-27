Filtro de papel já era: método alternativo para tomar café tem chamado atenção

Consumidores descobriram uma técnica diferente que transforma a experiência e realça propriedades naturais

Magno Oliver - 27 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/@gatosderuacafe)

Você gosta de um bom cafézinho? Pois o consumo desse grão no Brasil está passando por uma transformação interessante. Nos últimos meses, o Google Trends registrou um aumento significativo nas buscas por métodos alternativos de preparo.

Entre as opções mais pesquisadas, a prensa francesa tem ganhado destaque, conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas dos brasileiros. A prensa francesa, também conhecida como cafeteira francesa ou press pot, é um método de infusão direta que extrai os óleos essenciais e sabores completos do café.

A técnica tem um diferencial por preservar melhor os óleos naturais do café, responsáveis por realçar o sabor e o aroma da bebida. Sem a necessidade do tradicional filtro de papel que a gente usa em casa, o método valoriza as características originais do grão e proporciona uma experiência mais intensa e encorpada para os apreciadores mais “raiz” do grão.

O funcionamento da prensa é simples: basta adicionar o café moído e água quente nela, aguardar a infusão e pressionar o êmbolo interno. O resultado é uma bebida com textura aveludada e sabor marcante, sem o resíduo de papel que pode alterar a composição química da extração.

Além de prática e durável, a prensa francesa é considerada uma alternativa sustentável, já que elimina o uso de filtros descartáveis. A tendência deve se consolidar nos próximos anos, com mais brasileiros investindo em métodos artesanais para elevar a experiência de consumo.

Os baristas reforçam que o crescente interesse pela prensa francesa também reflete uma mudança de comportamento entre os consumidores. Cada vez mais pessoas buscam explorar novas formas de preparo, priorizando qualidade e valorizando os diferentes perfis sensoriais presentes em cada tipo de grão.

