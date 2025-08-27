Idoso é esfaqueado após não ter nada para entregar em assalto em Anápolis

Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Heana

Da Redação - 27 de agosto de 2025

Idoso foi esfaqueado após não ter o que entregar em assalto. (Foto: Reprodução)

Um idoso foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (27) no Bairro São João, em Anápolis.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após receber a informação de que um homem havia sido ferido por arma branca na região.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima empurrava um carrinho de reciclagem no momento em que foi abordada.

De acordo com relatos, criminosos chegaram para roubar o idoso. No entanto, ao perceberem que ele não tinha nada de valor para entregar, os agressores o esfaquearam no peito e fugiram em seguida.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana), onde passou por exames. O estado de saúde dele não foi divulgado oficialmente.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

