Idoso é esfaqueado após não ter nada para entregar em assalto em Anápolis
Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o Heana
Um idoso foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (27) no Bairro São João, em Anápolis.
A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após receber a informação de que um homem havia sido ferido por arma branca na região.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima empurrava um carrinho de reciclagem no momento em que foi abordada.
De acordo com relatos, criminosos chegaram para roubar o idoso. No entanto, ao perceberem que ele não tinha nada de valor para entregar, os agressores o esfaquearam no peito e fugiram em seguida.
A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana), onde passou por exames. O estado de saúde dele não foi divulgado oficialmente.
Até o momento, os suspeitos não foram identificados. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.
