Professora de português dá detalhes sobre como foi esfaqueada por aluna de 14 anos dentro de sala de aula em Goiás

Situação se iniciou depois que vítima pediu à adolescente que fosse à coordenação, por suspeita de conjuntivite

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Professora recebeu atendimento médico após ser esfaqueada por aluna de 14 anos. (Foto: Reprodução)

Uma professora de português, de 37 anos, relatou os momentos de terror que viveu ao ser esfaqueada por uma aluna de apenas 14 anos dentro da sala de aula de uma escola em Valparaíso de Goiás, nesta sexta-feira (22).

Segundo os relatos colhidos pela polícia, a vítima foi surpreendida enquanto lecionava. A adolescente retirou uma faca de cozinha escondida embaixo da blusa e a atacou repetidamente, dizendo: “Eu vou te matar”.

A professora foi atingida por quatro facadas, sendo uma nas costas — considerada grave, pela suspeita inicial de perfuração no pulmão — duas no braço esquerdo e uma no direito.

O ataque

De acordo com o depoimento da professora, tudo começou após um episódio registrado dias antes.

A docente havia encaminhado a estudante à coordenação por suspeita de conjuntivite, já que o olho da aluna estaria bastante vermelho e com secreção.

A professora informou que seguiu o protocolo da escola e acionou a direção, mas a situação gerou desentendimento com a mãe da adolescente, que teria considerado a conduta um constrangimento à filha.

Na sexta-feira (22), a adolescente retornou à escola após alguns dias de ausência e insistiu em conversar sozinha com a professora sobre o ocorrido.

A vítima recusou, explicando que só trataria do assunto na presença da diretora. Foi então que a adolescente sacou a faca e passou a desferir os golpes.

“Ela falou: ‘você não vai conversar comigo?’. Eu disse que só conversaria com a diretora presente. Nesse momento, ela tirou a faca debaixo da blusa e me atingiu. Eu tentei segurar o pulso dela, mas ela continuava tentando me acertar. Os alunos gritavam e saíram correndo”, contou a professora.

Socorro e estado de saúde

Após o ataque, a professora conseguiu fugir até o corredor, onde pediu ajuda à diretora, que a socorreu.

A vítima foi levada inicialmente ao Hospital Municipal de Céu Azul e, diante da gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal.

Ela foi liberada após atendimento e continua em recuperação.

Investigação e apreensão da aluna

Ainda na escola, a polícia recolheu a faca usada no crime e um caderno da adolescente, no qual havia anotações com ameaças de morte contra a professora. O material foi encaminhado à perícia.

A estudante foi levada pela Polícia Militar (PM), acompanhada da mãe e do Conselho Tutelar, para avaliação psicológica em uma unidade de saúde.

Em seguida, foi conduzida à Central de Flagrantes de Luziânia, onde ficou à disposição da Justiça.

A diretora relatou que a jovem apresentava histórico de resistência em seguir regras, repetência escolar e falta de acompanhamento familiar. “A família não acompanha a vida escolar dela nem dos irmãos”, afirmou.

O que dizem as autoridades

O caso foi registrado como ato infracional análogo a tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque e pretende analisar as imagens do circuito de câmeras da escola.

QUE HORROR 📹 Professora de português dá detalhes sobre como foi esfaqueada por aluna de 14 anos dentro de sala de aula em Goiás Leia:https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/XiIyHQx4lV — Portal 6 (@portal6noticias) August 23, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!