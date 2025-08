Comerciante de Anápolis revê furto em câmera de segurança e se choca ao reconhecer ladrão

Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou um dos suspeitos envolvidos no crime

Paulo Roberto Belém - 04 de agosto de 2025

Enteado foi reconhecido com a ajuda de câmeras de segurança (Foto: Reprodução)

Um homem, de 50 anos, acionou a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (04), para denunciar que a empresa da qual é proprietário, em Anápolis, teria sido invadida na madrugada, com dois indivíduos furtando uma série de objetos.

Eles teriam levado dois notebooks, smartphone, lixadeira, parafusadeira, ferro de solda e outras ferramentas.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento do ramo de ferramentas, com o empresário identificando um dos dois comparsas.

A parte chocante constatada pelos militares, foi quando o empreendedor teria dito que o suspeito identificado por ele se tratava de um “usuário de droga” conhecido, porque seria um enteado. Diante das informações, os policiais iniciaram as diligências.

Enquanto faziam as rondas, localizaram o suspeito, de 21 anos, na região da Rodoviária . Realizando a abordagem, foram encontrados em uma mochila parte dos itens subtraídos, coincidindo com as informações da vítima.

Questionado no local, o jovem teria confessado ser o autor do furto no estabelecimento do padrasto, confirmando que teve a ajuda de um “parceiro” e que os itens que estavam com ele eram objetos da ação.

Sobre o restante dos itens, alegou à corporação que teria vendido para um terceiro. Por conta da confissão e das evidências, o jovem foi encaminhado para Central de Flagrantes de Anápolis.

Na delegacia, ele foi autuado por furto qualificado, estando, agora, à disposição do Poder Judiciário pelo crime que teria cometido contra o padastro.

