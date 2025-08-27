IF abre inscrições para curso gratuito e a distância de Turismo

Essa é uma excelente oportunidade para quem quer se capacitar e, ao mesmo tempo, organizar melhor a rotina

Pedro Ribeiro - 27 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Rede Federal)

Se você busca um curso gratuito que pode transformar sua carreira, chegou a oportunidade certa. O Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) abriu inscrições para uma formação online em Turismo, oferecendo 450 vagas dentro do programa Rotas do Conhecimento.

O projeto, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), tem como objetivo ampliar as chances de qualificação para quem deseja atuar em um setor que está em constante crescimento.

Além de ser 100% digital, o curso gratuito oferece flexibilidade e praticidade, permitindo que os participantes estudem de onde estiverem, sem a necessidade de deslocamento.

O curso tem como título “Geração de Recursos no Turismo: Estratégias para o Futuro” e foi lançado por meio do edital nº 223/2025. Com carga horária de 40 horas, ele vai preparar os estudantes para aplicar estratégias de sustentabilidade financeira em destinos e empreendimentos turísticos. Além disso, o conteúdo foi pensado para atender às demandas reais do mercado, tornando a formação ainda mais atrativa.

Quem pode participar

O curso gratuito está disponível para moradores de qualquer município de Minas Gerais. Para se inscrever, é preciso:

Vale destacar que o mesmo candidato pode participar de mais de um curso do programa Rotas do Conhecimento, desde que cumpra os requisitos de cada edital.

Como funcionam as inscrições

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 8 de setembro. Todo o processo é online, rápido e gratuito. Para garantir a sua vaga, basta acessar o site do IFSULDEMINAS e se inscrever aqui.

A seleção será realizada por sorteio eletrônico no dia 10 de setembro, às 15h. O resultado será divulgado no portal da instituição, e os candidatos também receberão notificação por e-mail.

Início das aulas

Antes de começar oficialmente, os aprovados terão acesso a um período de ambientação para conhecer a plataforma digital. As aulas estão programadas para iniciar em 22 de setembro, permitindo que os estudantes já comecem a se organizar para aproveitar ao máximo a experiência.

O curso gratuito oferecido pelo IFSULDEMINAS é uma oportunidade imperdível para quem deseja se especializar no setor de Turismo. Além de ser acessível e flexível, ele proporciona conhecimento prático e atualizado, com foco em resultados reais para os participantes.

