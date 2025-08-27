Polícia Civil encontra cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo em unidade do Bretas

Supermercado acabou interditado de forma parcial após a fiscalização constatar as irregularidades

Davi Galvão Davi Galvão -
Unidade do Bretas foi alvo de fiscalização da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária Municipal. (Foto: Google)
Um supermercado da rede Bretas, localizado na Vila Jaraguá, em Goiânia, foi alvo de fiscalização da Polícia Civil (PC) e da Vigilância Sanitária Municipal nesta terça-feira (26).

No local, os agentes encontraram cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo, incluindo produtos vencidos, mal armazenados e com embalagens danificadas.

A ação fez parte de uma nova etapa da “Operação Olho Vivo”, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).

Segundo a corporação, a inspeção foi motivada por denúncias de condições precárias de higiene e comercialização de alimentos fora dos padrões exigidos pela legislação.

Durante a vistoria, a equipe constatou que o supermercado operava em desacordo com as normas sanitárias, o que levou à apreensão dos produtos irregulares.

O supermercado acabou interditado de forma parcial após a fiscalização constatar as irregularidades.

Os fiscais lacraram as áreas de depósito, panificação e de produtos refrigerados, que só poderão ser reabertas quando todas as normas sanitárias forem atendidas.

Além disso, a Polícia Civil (PC) abriu um inquérito para identificar os responsáveis e apurar possíveis crimes.

Portal 6 entrou em contato com a rede Bretas através do contato disponibilizado no site da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue em aberto.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

