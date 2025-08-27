Polícia Civil encontra cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo em unidade do Bretas
Um supermercado da rede Bretas, localizado na Vila Jaraguá, em Goiânia, foi alvo de fiscalização da Polícia Civil (PC) e da Vigilância Sanitária Municipal nesta terça-feira (26).
No local, os agentes encontraram cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo, incluindo produtos vencidos, mal armazenados e com embalagens danificadas.
A ação fez parte de uma nova etapa da “Operação Olho Vivo”, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).
Segundo a corporação, a inspeção foi motivada por denúncias de condições precárias de higiene e comercialização de alimentos fora dos padrões exigidos pela legislação.
Durante a vistoria, a equipe constatou que o supermercado operava em desacordo com as normas sanitárias, o que levou à apreensão dos produtos irregulares.
O supermercado acabou interditado de forma parcial após a fiscalização constatar as irregularidades.
Os fiscais lacraram as áreas de depósito, panificação e de produtos refrigerados, que só poderão ser reabertas quando todas as normas sanitárias forem atendidas.
Além disso, a Polícia Civil (PC) abriu um inquérito para identificar os responsáveis e apurar possíveis crimes.
O Portal 6 entrou em contato com a rede Bretas através do contato disponibilizado no site da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue em aberto.
