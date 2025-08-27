Polícia Civil encontra cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo em unidade do Bretas

Supermercado acabou interditado de forma parcial após a fiscalização constatar as irregularidades

Davi Galvão - 27 de agosto de 2025

Unidade do Bretas foi alvo de fiscalização da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária Municipal. (Foto: Google)

Um supermercado da rede Bretas, localizado na Vila Jaraguá, em Goiânia, foi alvo de fiscalização da Polícia Civil (PC) e da Vigilância Sanitária Municipal nesta terça-feira (26).

No local, os agentes encontraram cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo, incluindo produtos vencidos, mal armazenados e com embalagens danificadas.

A ação fez parte de uma nova etapa da “Operação Olho Vivo”, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).

Segundo a corporação, a inspeção foi motivada por denúncias de condições precárias de higiene e comercialização de alimentos fora dos padrões exigidos pela legislação.

Durante a vistoria, a equipe constatou que o supermercado operava em desacordo com as normas sanitárias, o que levou à apreensão dos produtos irregulares.

O supermercado acabou interditado de forma parcial após a fiscalização constatar as irregularidades.

Os fiscais lacraram as áreas de depósito, panificação e de produtos refrigerados, que só poderão ser reabertas quando todas as normas sanitárias forem atendidas.

Além disso, a Polícia Civil (PC) abriu um inquérito para identificar os responsáveis e apurar possíveis crimes.

O Portal 6 entrou em contato com a rede Bretas através do contato disponibilizado no site da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue em aberto.

