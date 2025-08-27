Quando você sai, seu cão sente como se fosse um luto

Essa realidade precisa ser encarada com responsabilidade. O cão não faz “birra” quando fica sozinho; ele demonstra amor, vínculo e dependência emocional

Seliane da SOS - 27 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Sedat Altinbas )

Quem convive com cães sabe: o amor deles é incondicional. Mas o que muitos não imaginam é que, quando saímos de casa, eles podem sofrer de um jeito que se assemelha até ao luto humano. Estudos mostram que essa condição tem nome: ansiedade de separação.

Eu mesma já acompanhei de perto histórias de tutores que relatam choros, latidos constantes, destruição de objetos ou até recusa de comida quando precisam se ausentar. Isso acontece porque os cães associam o bem-estar e a segurança à presença do tutor, e não conseguem perceber a passagem do tempo como nós.

Por isso, técnicas de adaptação, treinos de independência e brinquedos interativos são aliados importantes para reduzir esse sofrimento.

Na causa animal, que tenho a honra de defender todos os dias, acredito que precisamos olhar também para esse lado: o cuidado com a saúde emocional dos nossos animais. No fim, cada volta para casa é, para eles, o melhor momento do dia.