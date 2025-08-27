Treinador do Anápolis convoca torcida para partida decisiva na Série C: “Apoiando os 90 minutos”

Tricolor da Boa Vista recene o Botafogo da Paraíba, às 17h, no Jonas Duarte. Ingressos podem ser comprados ou trocados

Paulo Roberto Belém - 27 de agosto de 2025

Técnico do Anápolis, Gabardo Jr., convoca a torcida tricolor para jogo que define a permanência do Anápolis na Série C (Foto: Divulgação)

Para o “jogo da vida” da temporada para o Anápolis Futebol Clube, o técnico do clube, Gabardo Jr., fez uma convocação para que os torcedores do Galo da Comarca lotem o Estádio Jonas Duarte neste sábado (30), na última rodada da Série C.

O Tricolor da Boa Vista recebe o Botafogo da Paraíba, na partida que vale a permanência do Galo na Terceira Divisão. A bola rola a partir das 17h.

Uma vitória garante o time na Série C. Um empate fará o mesmo, a depender de outros resultados. Uma derrota é fatal.

Gabardo Jr. define como muito importante a presença do torcedor. “Esse 12º jogador em campo, que passa essa energia pra gente. Convocar todo o torcedor pra estar sábado lá, apoiando os 90 minutos, que vai dá tudo certo, vamos conseguir os três pontos”, espera.

O treinador finalizou classificando a partida como importante para a história do Anápolis. “A permanência na Série C para o clube, para a torcida, vai trazer coisas boas para o ano que vem”, disse.

Sobre a preparação do Galo, o técnico disse que o elenco está fazendo de tudo para ter uma semana “muito boa”, com o auxílio de Anderson Sedrez. “Pra chegar no sábado e fazer esses três pontos, que vão ser fundamentais para ficar na Série C”, encerrou.

Promoção especial

Vale destacar que o Anápolis lançou uma promoção para lotar o Jonas Duarte na partida decisiva.

Pelo site da Ingresso SA, um ticket promocional no valor de R$ 20 (arquibancada descoberta) está à venda, garantindo ao torcedor um copo exclusivo e, também, um chopp especial durante o pré-jogo, entre 15h30 e 16h30.

Outra facilidade visa encher o estádio. O tricolor que for vestido com a camisa do time terá direito à meia-entrada tanto na arquibancada descoberta como no setor das cadeiras.

Para as mulheres, está mantido o ingresso promocional feminino no valor de R$ 10, em todos os setores do Estádio Jonas Duarte, com venda exclusiva na bilheteria do local.

Outra opção de ingresso é o que são válidos pela promoção Torcida Premiada, que garante entrada gratuita a quem tem o IPTU em dia.

