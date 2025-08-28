Governo de Goiás divulga nome dos ganhadores no sorteio de R$ 200 mil deste mês

Goiano levou prêmio de R$ 50 mil apenas por se cadastrar em programa e pedir o CPF na nota

Natália Sezil - 28 de agosto de 2025

Programa Nota Fiscal Goiana sorteia premiação. (Foto: Divulgação/ Secretaria da Economia)

O Governo de Goiás divulgou nesta quinta-feira (28) a lista de ganhadores de agosto no sorteio da Nota Fiscal Goiana (NFG), que distribui R$ 200 mil em prêmios todos os meses.

Ao todo, mais de 450 mil consumidores já estão inscritos no programa. Felipe Barros, morador de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), que levou o valor principal de R$ 50 mil, é um deles.

Segundo a Secretaria da Economia, ele concorreu com apenas três bilhetes, mas participa da NFG desde 2018.

Além disso, outros três prêmios de R$ 10 mil – que contemplaram moradores de Goiânia, Senador Canedo e São Luís de Montes Belos – foram distribuídos.

Quatro goianos levaram, ainda, R$ 5 mil cada. Dois são da capital, um é de Ceres e o outro de Ouvidor. Também houve prêmios de R$ 1 mil e R$ 500.

A lista completa dos ganhadores está disponível no site do programa, que pode ser consultado por qualquer pessoa.

Como concorrer aos R$ 200 mil?

Consumidores podem participar nos sorteios da Nota Fiscal Goiana ao pedir o CPF na nota. Basta se inscrever no programa antes. Para o sorteio de agosto, contaram os bilhetes registrados até julho.

A ação também contribui para o desconto do IPVA de 2026. Nesse caso, a redução varia entre 5% e 10% do imposto. Isso pode ser consultado na área restrita do site da NFG, pelo quadro “bilhetômetro de IPVA“.

Confira a lista completa dos ganhadores neste link.

