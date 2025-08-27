Diego Sorgatto, prefeito de Luziânia, recebe alta e faz desabafo emocionante

Ao lado da esposa, ele explicou que inicialmente sentiu dores abdominais leves

Samuel Leão - 27 de agosto de 2025

Diego Sorgatto, prefeito de Luziânia, após passar por cirurgia de emergência. (Foto: Reprodução/Instagram)

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (UB), foi liberado do hospital após ser diagnosticado com trombose hepática e nas veias mesentéricas. Ele passou por uma cirurgia de urgência no último dia 22 de agosto e, em um vídeo gravado em sua casa, ao lado da esposa, Helena Coelho Sorgatto, compartilhou sua recuperação e faz um desabafo.

Visivelmente emocionado, Diego relatou que os dias de internação foram os mais difíceis de sua vida. “Se eu tivesse esperado um dia a mais, algumas horas a mais, as consequências poderiam ter sido muito mais graves”, revelou.

Sorgatto explicou que inicialmente sentiu dores abdominais leves, mas que a trombose acabou comprometendo o funcionamento do fígado e do intestino. “Foi um quadro muito complexo, e eu sou grato por estar bem”, afirmou. O prefeito também destacou que ficará em repouso absoluto nos próximos dias, seguindo a orientação médica, e que passará por mais exames para identificar a causa primária da trombose.

De acordo com relatos de sua esposa, Helena, Diego já havia reclamado das dores horas antes de buscar o atendimento médico. Após algumas mensagens via WhatsApp, Helena sugeriu que ele fizesse uma tomografia, o que levou à descoberta da trombose e à cirurgia emergencial.