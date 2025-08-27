E se Taylor Swift e Travis Kelce escolhessem Goiás para lua de mel? Confira as opções de lugares
Casal movimentou redes sociais com anúncio e gerou curiosidade sobre qual será destino escolhido
O anúncio do noivado da cantora Taylor Swift com o jogador de futebol americano Travis Michael Kelce, feito na última terça-feira (26), movimentou as redes sociais e já tem despertado curiosidade sobre como será o casamento — e, principalmente, qual será o destino escolhido pelo casal para a lua de mel. Foi pensando nessa possibilidade que uma postagem do Governo de Goiás chamou a atenção.
Na publicação, a administração estadual compartilhou uma montagem com a pergunta: “E se Taylor & Travis escolhessem Goiás para a lua de mel?”.
Em um carrossel de imagens, foram mostradas montagens do casal em diferentes pontos turísticos do estado, como a Chapada dos Veadeiros, Caldas Novas, Pirenópolis e até na Cidade de Goiás.
“Nós sabemos que Goiás tem muita beleza para ser explorada… Trilhas místicas, cachoeiras de cinema e cenários perfeitos para viver uma Love Story”, diz a legenda da postagem.
A publicação não passou despercebida e, inclusive, já acumula mais de 5 mil curtidas no Instagram e 312 comentários de internautas que se divertiram com a iniciativa.
“Eu nunca achei que o governo do estado de Goiás postaria algo sobre a Taylor Swift. Amei!”, destacou uma seguidora.
“A diva voltando pra era country”, brincou outra.
Leia também
Veja a postagem:
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!