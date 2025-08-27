E se Taylor Swift e Travis Kelce escolhessem Goiás para lua de mel? Confira as opções de lugares

Casal movimentou redes sociais com anúncio e gerou curiosidade sobre qual será destino escolhido

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2025

Imagem mostra Taylor Swift e Travis Kelce. (Foto: Reprodução/ Redes sociais/ Governo de Goiás)

O anúncio do noivado da cantora Taylor Swift com o jogador de futebol americano Travis Michael Kelce, feito na última terça-feira (26), movimentou as redes sociais e já tem despertado curiosidade sobre como será o casamento — e, principalmente, qual será o destino escolhido pelo casal para a lua de mel. Foi pensando nessa possibilidade que uma postagem do Governo de Goiás chamou a atenção.

Na publicação, a administração estadual compartilhou uma montagem com a pergunta: “E se Taylor & Travis escolhessem Goiás para a lua de mel?”.

Em um carrossel de imagens, foram mostradas montagens do casal em diferentes pontos turísticos do estado, como a Chapada dos Veadeiros, Caldas Novas, Pirenópolis e até na Cidade de Goiás.

“Nós sabemos que Goiás tem muita beleza para ser explorada… Trilhas místicas, cachoeiras de cinema e cenários perfeitos para viver uma Love Story”, diz a legenda da postagem.

A publicação não passou despercebida e, inclusive, já acumula mais de 5 mil curtidas no Instagram e 312 comentários de internautas que se divertiram com a iniciativa.

“Eu nunca achei que o governo do estado de Goiás postaria algo sobre a Taylor Swift. Amei!”, destacou uma seguidora.

“A diva voltando pra era country”, brincou outra.

Veja a postagem:

