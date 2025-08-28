Governo de Goiás quer “ressuscitar” aeroporto de Anápolis; saiba como

Injeção de R$ 90 milhões para corrigir danos ambientais causados na construção de uma pista para o que viria ser o Aeroporto de Cargas

Entrada do Aeroporto de Anápolis. (Foto: Danilo Boaventura/ Portal 6)

Presidente da Goinfra, Pedro Sales vistoriou as obras do Anel Viário do DAIA e visitou o terreno do Aeroporto de Anápolis.

No local, ele adiantou que o Governo de Goiás está disposto a injetar recursos para corrigir os danos ambientais causados no local.

Rápidas apurou que, para atingir essa finalidade, seriam necessário cerca de R$ 90 milhões para desterrar a nascente que foi praticamente destruída para construção de uma pista para o que viria ser o Aeroporto de Cargas.

Segundo Pedro Sales, só assim a Infraero pode começar a investir no local.

*Colaborou Danilo Boaventura

