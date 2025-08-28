Governo de Goiás quer “ressuscitar” aeroporto de Anápolis; saiba como
Injeção de R$ 90 milhões para corrigir danos ambientais causados na construção de uma pista para o que viria ser o Aeroporto de Cargas
Presidente da Goinfra, Pedro Sales vistoriou as obras do Anel Viário do DAIA e visitou o terreno do Aeroporto de Anápolis.
No local, ele adiantou que o Governo de Goiás está disposto a injetar recursos para corrigir os danos ambientais causados no local.
Rápidas apurou que, para atingir essa finalidade, seriam necessário cerca de R$ 90 milhões para desterrar a nascente que foi praticamente destruída para construção de uma pista para o que viria ser o Aeroporto de Cargas.
Segundo Pedro Sales, só assim a Infraero pode começar a investir no local.
*Colaborou Danilo Boaventura