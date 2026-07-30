Quanto ganha um operador de caixa de supermercado no Atacadão, Assaí e Carrefour em 2026, segundo recrutadores

Levantamento revela diferenças entre as grandes redes e mostra por que região, jornada e benefícios podem alterar a remuneração do operador

Assaí, em Anápolis. (Foto: Lara Duarte/Portal 6)

Quem busca uma oportunidade nas grandes redes de supermercados costuma encontrar vagas frequentes para operador de caixa. Antes de enviar o currículo, porém, é importante conhecer a remuneração e os fatores que podem modificar o pagamento.

No Atacadão, o salário médio mensal chega a R$ 1.933, segundo consulta realizada no Indeed em julho de 2026. A estimativa considera 77 vagas atuais e anteriores publicadas na plataforma.

Já o Assaí Atacadista apresenta a maior remuneração entre as três empresas analisadas. Conforme o levantamento, os operadores recebem, em média, R$ 2.019 por mês.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

No Carrefour, por sua vez, a média mensal indicada pelo site de recrutamento é de R$ 1.918. Com isso, a diferença entre o maior e o menor salário da comparação chega a R$ 101.

Valores podem mudar

As estimativas do Indeed são baseadas em informações de vagas publicadas na plataforma. No caso do Assaí, foram considerados 141 registros, enquanto a média do Carrefour utiliza uma amostra de 21 oportunidades.

Portanto, os números não representam uma tabela salarial oficial nem necessariamente o valor inicial oferecido pelas redes. Cidade, convenção coletiva, jornada, experiência e turno podem alterar o pagamento.

Ainda assim, as três médias superam o salário mínimo nacional de R$ 1.621, vigente desde janeiro de 2026. A diferença varia entre R$ 297 e R$ 398 mensais.

Rotina vai além do atendimento

O operador registra mercadorias, recebe pagamentos, confere valores e realiza a abertura e o fechamento do caixa. Além disso, precisa manter atenção constante durante o contato com os consumidores.

A NR-17 estabelece condições específicas para esse trabalho. A norma prevê cuidados ergonômicos, alternância entre as posições sentada e em pé, apoio operacional e treinamentos.

Na comparação das propostas, benefícios, adicionais, escala, localização da loja e oportunidades de crescimento também devem ser considerados.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!