Misturar repolho ralado com maçã picada: para que serve e por que é recomendado

Combinação une crocância, cremosidade e um leve toque adocicado em uma receita rápida para acompanhar diferentes refeições

repolho ralado com maçã picada
(Foto: Captura de tela/Instagram)
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Misturar repolho ralado com maçã picada é uma forma simples de preparar uma salada cremosa, crocante e com equilíbrio entre sabores doces e salgados.

A receita foi compartilhada por Kamila Costa, do perfil @kamila.mcosta, e pode acompanhar carnes, churrascos, sanduíches ou refeições do dia a dia.

Como fazer

Para preparar, use:

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  • repolho fatiado bem fino;
  • maçã cortada em cubos;
  • uvas-passas;
  • cebolinha verde;
  • 2 colheres de maionese;
  • 1 colher de creme de leite;
  • lemon pepper;
  • pimenta-do-reino;
  • um fio de mel.

Coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture até o molho envolver bem o repolho e a maçã.

A maionese e o creme de leite deixam a salada cremosa, enquanto a maçã acrescenta frescor e crocância. Já o mel e as uvas-passas criam um contraste adocicado com os temperos.

O ideal é preparar a receita perto do momento de servir e mantê-la refrigerada. Para evitar que a maçã escureça rapidamente, também é possível acrescentar algumas gotas de limão.

Por que a combinação é recomendada?

A salada é uma opção interessante para quem está de dieta ou deseja variar o cardápio com um acompanhamento mais leve. O repolho e a maçã possuem poucas calorias e acrescentam volume, fibras e crocância à refeição.

No entanto, a quantidade de maionese, creme de leite, mel e uvas-passas interfere no valor calórico. Para uma versão mais leve, basta reduzir esses ingredientes ou substituir parte da maionese por iogurte natural.

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Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Formado em Marketing, é especialista em SEO e estratégias de crescimento de audiência. Atua na produção de conteúdo digital, com foco em posicionamento nos mecanismos de busca, análise de desempenho e desenvolvimento de pautas orientadas por dados.

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