Misturar repolho ralado com maçã picada: para que serve e por que é recomendado
Combinação une crocância, cremosidade e um leve toque adocicado em uma receita rápida para acompanhar diferentes refeições
Misturar repolho ralado com maçã picada é uma forma simples de preparar uma salada cremosa, crocante e com equilíbrio entre sabores doces e salgados.
A receita foi compartilhada por Kamila Costa, do perfil @kamila.mcosta, e pode acompanhar carnes, churrascos, sanduíches ou refeições do dia a dia.
Como fazer
Para preparar, use:
- repolho fatiado bem fino;
- maçã cortada em cubos;
- uvas-passas;
- cebolinha verde;
- 2 colheres de maionese;
- 1 colher de creme de leite;
- lemon pepper;
- pimenta-do-reino;
- um fio de mel.
Coloque todos os ingredientes em uma tigela e misture até o molho envolver bem o repolho e a maçã.
A maionese e o creme de leite deixam a salada cremosa, enquanto a maçã acrescenta frescor e crocância. Já o mel e as uvas-passas criam um contraste adocicado com os temperos.
O ideal é preparar a receita perto do momento de servir e mantê-la refrigerada. Para evitar que a maçã escureça rapidamente, também é possível acrescentar algumas gotas de limão.
Por que a combinação é recomendada?
A salada é uma opção interessante para quem está de dieta ou deseja variar o cardápio com um acompanhamento mais leve. O repolho e a maçã possuem poucas calorias e acrescentam volume, fibras e crocância à refeição.
No entanto, a quantidade de maionese, creme de leite, mel e uvas-passas interfere no valor calórico. Para uma versão mais leve, basta reduzir esses ingredientes ou substituir parte da maionese por iogurte natural.
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