Não é picanha, nem filé-mignon: a carne mais saborosa para fazer churrasco e surpreender qualquer visita, segundo açougueiros

Corte pouco conhecido pelos brasileiros ganha destaque entre especialistas por unir sabor, maciez e ótimo custo-benefício na churrasqueira

Não é picanha, nem filé-mignon: a carne mais saborosa para fazer churrasco e surpreender qualquer visita, segundo açougueiros
(Foto: Reprodução)
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Quando o assunto é churrasco, a picanha costuma ser a primeira opção lembrada pelos brasileiros. Porém, segundo especialistas em carnes, existem outros cortes capazes de entregar sabor, maciez e suculência sem precisar estar entre os mais caros do balcão do açougue.

Entre as opções que vêm conquistando espaço nas churrasqueiras está a fraldinha. Considerada uma das carnes favoritas de muitos açougueiros, ela tem fibras longas, sabor marcante e uma textura que pode surpreender quando preparada da maneira correta.

Por que a fraldinha faz sucesso no churrasco

A principal característica da fraldinha é o equilíbrio entre gordura e fibras, combinação que ajuda a manter a carne úmida durante o preparo. Quando assada na churrasqueira, ela ganha uma crosta dourada por fora e permanece macia por dentro.

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Outro ponto que faz o corte ser valorizado é sua versatilidade. A fraldinha pode ser preparada inteira, em tiras ou até recheada, permitindo diferentes formas de servir durante um churrasco com amigos e familiares.

A recomendação dos profissionais é evitar cortar a carne antes do preparo e sempre respeitar o sentido das fibras na hora de fatiar. Esse cuidado ajuda a deixar cada pedaço mais fácil de mastigar.

Como preparar a carne para ficar mais saborosa

Para muitos churrasqueiros, menos é mais quando se trata de tempero. O uso apenas de sal grosso ou sal de parrilla costuma ser suficiente para destacar o sabor natural da fraldinha.

O ideal é levar a carne à grelha em fogo alto para selar a parte externa e, depois, controlar a temperatura até atingir o ponto desejado. O descanso por alguns minutos antes de cortar também contribui para preservar os sucos da carne.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Jornalismo Cultural.

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