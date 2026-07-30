Não é picanha, nem filé-mignon: a carne mais saborosa para fazer churrasco e surpreender qualquer visita, segundo açougueiros
Corte pouco conhecido pelos brasileiros ganha destaque entre especialistas por unir sabor, maciez e ótimo custo-benefício na churrasqueira
Quando o assunto é churrasco, a picanha costuma ser a primeira opção lembrada pelos brasileiros. Porém, segundo especialistas em carnes, existem outros cortes capazes de entregar sabor, maciez e suculência sem precisar estar entre os mais caros do balcão do açougue.
Entre as opções que vêm conquistando espaço nas churrasqueiras está a fraldinha. Considerada uma das carnes favoritas de muitos açougueiros, ela tem fibras longas, sabor marcante e uma textura que pode surpreender quando preparada da maneira correta.
Por que a fraldinha faz sucesso no churrasco
A principal característica da fraldinha é o equilíbrio entre gordura e fibras, combinação que ajuda a manter a carne úmida durante o preparo. Quando assada na churrasqueira, ela ganha uma crosta dourada por fora e permanece macia por dentro.
Outro ponto que faz o corte ser valorizado é sua versatilidade. A fraldinha pode ser preparada inteira, em tiras ou até recheada, permitindo diferentes formas de servir durante um churrasco com amigos e familiares.
A recomendação dos profissionais é evitar cortar a carne antes do preparo e sempre respeitar o sentido das fibras na hora de fatiar. Esse cuidado ajuda a deixar cada pedaço mais fácil de mastigar.
Como preparar a carne para ficar mais saborosa
Para muitos churrasqueiros, menos é mais quando se trata de tempero. O uso apenas de sal grosso ou sal de parrilla costuma ser suficiente para destacar o sabor natural da fraldinha.
O ideal é levar a carne à grelha em fogo alto para selar a parte externa e, depois, controlar a temperatura até atingir o ponto desejado. O descanso por alguns minutos antes de cortar também contribui para preservar os sucos da carne.
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