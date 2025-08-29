6 coisas que uma pessoa nunca deve fazer com o ferro de passar (acredite, muitos cometem esses erros)

Muitos hábitos comuns, que parecem inofensivos, podem comprometer tanto a durabilidade do eletrodoméstico quanto a segurança de quem o utiliza

Pedro Ribeiro - 29 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

O ferro de passar é um dos eletrodomésticos mais presentes no dia a dia.

Ele ajuda a manter as roupas bem cuidadas, mas, quando usado de forma errada, pode causar desde acidentes até danos permanentes nas peças e no próprio aparelho.

O problema é que muitos hábitos comuns, que parecem inofensivos, podem comprometer tanto a durabilidade do ferro de passar quanto a segurança de quem o utiliza.

1. Usar o ferro em superfícies instáveis

Colocar o ferro de passar sobre locais instáveis, como camas, sofás ou mesas frágeis, aumenta o risco de quedas e acidentes. O ideal é sempre utilizar uma tábua de passar firme, pensada justamente para suportar o peso e o calor do aparelho.

2. Esquecer o ferro ligado sem utilizar

Deixar o ferro de passar ligado sem estar em uso é um erro grave. Além de consumir energia desnecessária, pode causar incêndios ou queimar tecidos acidentalmente. A regra é simples: terminou de usar, desligue da tomada.

3. Limpar a base com produtos inadequados

Muita gente pensa que limpar a base do ferro de passar com palha de aço ou produtos abrasivos é eficiente. Na prática, isso danifica o revestimento e reduz a vida útil do aparelho. O recomendado é utilizar panos macios e produtos próprios para esse tipo de limpeza.

4. Passar por cima de metais e detalhes rígidos

Deslizar a base do ferro de passar sobre zíperes, botões ou bordados metálicos pode riscar o aparelho e até danificar o tecido. O cuidado certo é contornar essas áreas e, se necessário, usar o vapor para alisar a região.

5. Ignorar a temperatura adequada para o tecido

Cada tecido pede um nível específico de calor. Usar o ferro de passar em temperatura errada pode queimar roupas delicadas ou deixar vincos difíceis de remover. Sempre verifique a etiqueta das peças antes de começar.

6. Guardar o ferro ainda quente

Muitos cometem o erro de guardar o ferro de passar logo após o uso, mesmo com a base quente. Esse hábito pode deformar a sola do aparelho, além de ser perigoso. O correto é esperar esfriar completamente antes de guardar.

